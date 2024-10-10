【韩网热门】MAMA审查标准变更：「年度专辑赏」，不仅只看销量，综合评价

2024MAMA AWARDS将基於差异化的视角和专业经验，进一步提升评审方式。

CJ ENM宣布，通过「2024 MAMA AWARDS」，将从多个角度对那些凭藉不断的挑战与激情，取得卓越成绩的艺术家和相关人士的贡献进行表彰。

特别是在评估时将关注K-POP的全球竞争力，如震撼的表演、引领潮流的音乐、制作精良的MV与专辑，以及吸引全球粉丝的视觉效果等多方面的魅力。 比如「年度专辑奖」不仅局限於专辑的销量，还会从企划、音乐、艺术设计到视觉效果与影响力进行综合评价。 同时，为了更加关注K-POP卓越的表演能力与其重要性，新增了「最佳编舞奖」，以表彰那些为K-POP编排出令人印象深刻的舞蹈的艺术家与编舞者，进一步巩固该颁奖典礼在音乐行业与粉丝中的共鸣。



此外，2024 MAMA将於11月21日在美国洛杉矶、11月22日和23日在日本大阪举行，并通过全球直播在线上与观众见面。

韩国网友评论：

1. 意思就是「我想给谁就给谁」

2. 虽然以前就很垃圾，但是现在更烂了

3. 还不如100%全靠评审选呢，大家都知道mama就是在分蛋糕啊

4. 又想在背后做什么文章啊

5. 就是想颁给谁就给谁啊，K-POP颁奖礼毫无权威性

6. 完成度、视觉效果和影响力，这类评判标准又不能数字化，最终就是我想给谁就给谁，毫无客观性

7. 应该是以销量计算吧??? 卖得多就能获得「专辑赏」，老实说有点奇怪

8. 到底是为了把奖送给谁，这么大费周章啊

9. 今年专辑卖得最多的是哪个团啊，（I）居然做到了这一步

10. 老实说mama一直都是这样吧

11. 和去年一样？？ SEVENTEEN？

12. 不是SEVENTEEN就是STRAY KIDS

13. 这才是正确的吧，其他颁奖礼上也看专辑销量啊，不过确实值得怀疑，因为太过主观了

14. 是不愿意给某团才故意设限的吗？

15. MNET和谁关系最好???? 看来是要给那家公司啊

16. 为了把奖颁给想要给的人，还故意搞出那么多规则出来

17. 不是明年规则，而是近在咫尺的本届颁奖里，太掉价了

18. 最后不管谁家拿了都会被骂吧

19. 老实说这个标准是对的，但是既然要改规则的话，起码年初就该通知啊

20. 和某大型公司分奖杯吧

21. 审核也毫无可信度

22. 如今专辑已经毫无意义可言了

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