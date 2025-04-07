T-ARA孝敏结婚♥ 二代女团成员齐聚，宝蓝也来了！婚纱超特别全韩仅两件！

T-ARA成员孝敏，昨（6）日迎来人生大事和从事金融业的圈外男友举行婚礼，众多圈内好友都到场祝福。

孝敏的婚礼，由曹世镐担任主持人，Gummy与任时完献唱祝歌。孝敏T-ARA队友居丽、恩静与芝妍到齐，前队友宝蓝都来了！宝蓝虽然2017年约满便退团，但和队友们仍保持联络，2021年还曾庆祝T-ARA成军12周年。活动时间曾重叠的女团成员，Jewelry金艺元、SISTAR宝拉、Secret全烋星、Rainbow高佑丽、少女时代俞利（Yuri）、After School李周妍都来了！可以说二代团另类合体啊！还有洪锡天、Simon D，车正元、前公司（MBK娱乐）后辈DIA白豫彬、风子、俞世润、高素荣、高媛熙、振永、李栋旭……等等。

宝蓝Twitter发了两张孝敏与新郎的画面，写下：「今天多么耀眼的我们孝敏……童话般场面的婚礼♥ 孝敏啊，再一次真心恭喜你结婚。」



오늘 너무나도 환하게 빛이났던 울 효민이..

동화속의 한장면 같았던 결혼식

효민아 다시한번

결혼 진심으로 축하해 pic.twitter.com/90bewWvqq8 — Jeon Bo Ram (@BoRam_0322) April 6, 2025

Rainbow高佑丽IG则晒自己和宾客们与孝敏的合照说：「孝敏的婚礼♥ 非常美丽愉快的婚礼>_< 就像戏剧一般漂亮又帅气，还有养眼养耳的祝歌！充满诚意的完美典礼。还有开心见到的面孔们，好久不见了怎么一点都没有变化呢，托了一直过得很好的孝敏的福呢，真是所有人都幸福的一天。非常非常恭喜。」（首图左起Jewelry金艺元、SISTAR宝拉、孝敏、Secret全烋星与Rainbow高佑丽，第二张图还有任时完、洪锡天、Simon D）



少女时代俞利限时动态录下Gummy的祝歌和孝敏进场模样写「最完美的新郎新娘和最完美的祝歌」、「只走花路吧孝敏啊，恭喜你，太美了」。俞利的一句「只走花路吧」让人惊觉舞台边布满花朵的寓意，不止美丽还有祝福。



高素荣除了喊孝敏漂亮外也说了「只走花路吧」，风子祝福孝敏要幸福，After School李周妍：「孝敏啊恭喜，多漂亮的新娘。」DIA白豫彬写：「非常非常漂亮的新娘，欧腻要长长久久幸福。」金艺元：「多漂亮的孝敏……要幸福地生活下去！」全烋星：「多么漂亮的孝敏，非常恭喜结婚！」



除了布满花朵的场地吸睛之外，绝对还有孝敏特别的婚纱款式！孝敏的婚纱裙摆有一半像是「巨大花瓣」的特殊设计，据韩媒报导该婚纱是2025 S/S Sara Mrad高级婚纱，全韩国仅两件！搞笑的是，俞世润竟联想小吃「龙卷风洋芋片」（又称「旋转薯塔」、「旋风薯塔」）XD。‎Theqoo有网友讨论起孝敏的婚纱，有人表示特别又漂亮、和背景很相衬，也有人说像是海螺或蕈菇，不过亦有人说「很难懂但孝敏消化地很好」。



▼俞世润说婚纱很漂亮，却贴出和薯塔对比照XD



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