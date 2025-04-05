「你们是哆啦A梦吗〜」粉丝花式应援惊喜一波波超感动 温流回应粉丝敲碗「努力以SHINee完整体来台」

温流（ONEW）个人首场台北演唱会《2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION]》，4月5日在台北流行音乐中心开唱。一登场温流穿著深灰色风衣式外套搭配同色长裤，一连演唱《Focus》《Shape of My Heart》等多首歌曲，虽然去年11月才刚访台，今日仍吸引近4000粉丝到场同乐，温流立刻以中文问候：「欢迎大家今天来看我，我是温流」！

温流表示自己曾经在台举办过见面会，也举办过Fan－Con的形式，今日则是以演唱会的形式与粉丝们见面，对於能够来台与大家见面让他相当感谢，自己也为了本次演出准备了很多内容，并且强调是Live演出，也带来了整个Live Band，希望带给大家现场演唱的魅力。

温流更准备了许多贴心的小惊喜与粉丝互动，让现场气氛更加热烈。当他演唱《少年》的时候，特别提著一篮纸飞机上台，一一向远方射出纸飞机送给幸运粉丝，纸飞机上更写满温流特别给台湾粉丝的留言，满载对粉丝的感谢与祝福，这一举动令全场粉丝感动不已。



当他演唱到一首与李珍雅合唱的歌曲《Starry Night》的时候，全场粉丝们更是大声地与他合唱，让温流吓了一大跳，因为舞台上打出来的是韩文歌词字幕，大家不是韩文太好就是根本不须看歌词，让他在台上用中文大喊「真的好感动喔！太棒了！」他也表示从一登场的时候，满场粉丝的喊叫声早已穿透了他的耳机，让他相当惊喜。温流更在这次台北演唱会上全球首唱全新英文曲《MAD》，为台粉送上这独一无二的礼物。

看到满场的粉丝应援，让温流有点惊讶，发现大家花了很多时间准备，他也用相当可爱的表情回应「谢谢大家」，要下场换衣服之前，温流更先跟粉丝们约定好「请大家用力喊安可」，不要让他在后台换好衣服等著却没办法出来唷！不过现场粉丝们相当给力，让温流再度开心跑上舞台，并且还跑到舞台下绕场一周，引发全场粉丝尖叫。



台粉们准备了多种不一样的应援方式，让温流惊讶的问：「你们是哆啦A梦吗？」每一次都让他感动不已。如果把今晚大家一起合唱的幸福画面再度拿出来回味，就不难感觉他与大家的心是相连的，也让他不会感到孤单。呼应本次他的演唱会主题[CONNECTION]，温流表示已与大家产生了连结，就能够一直继续幸福下去，粉丝们大喊敲碗SHINee完整体，温流表示也会努力与团员一起来台与大家见面！最后温流亲手提著满篮的紫色小花束，洒向各方向送给场内的幸运粉丝们。

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