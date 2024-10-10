SM娱乐的创办人72岁李秀满梦想「再创KPOP帝国」正在招募偶像练习生&制作人！

对於李秀满将再次进军偶像产业，努力筹备中的消息，大家有什么看法呢？

根据韩媒 매일경제 스타투데이 独家报导指出，李秀满目前正在选拔偶像练习生和招募制作人。实际上被选中的练习生不是首尔圈而是庆南地区出身，李秀满正在以全国为单位招募有才华实力的偶像练习生们。



去年 2 月，李秀满将其所有股票出售给了 HYBE，参与SM娱乐收购战的 HYBE 以每股12万韩元（共约4228亿韩元）的价格，收购了李秀满14.8%的股份。

在此过程中，李秀满与 HYBE 签订了三年内不能在韩国国内制作专辑的竞业禁止条款合约，该规定大约在一年四个月后取消​​。李秀满重启国内音乐事业的消息早已被传开，他在年初透过他的私人公司申请了 A2O Entertainment（A2O娱乐）的商标，业界猜测李秀满可能会再次进军偶像产业。



报道中还提到李秀满正在加速招募新制作人，为此还在首尔江南区清潭洞准备了办公大楼和工作室。

李秀满最近也多次在中国被拍到，引起了人们的关注。除了被发现与几名疑似练习生的人在一起外，他还被发现与少女时代的 Sunny 和前 SM娱乐 制作人刘英振一起出现在中国上海。Sunny 是李秀满的侄女，去年8月离开了SM娱乐。



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