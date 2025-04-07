「金秀贤防止法」国民请愿一周突破5万人，将送交国会讨论：提高适用年龄及惩罚力度

为了更严格惩处「儿童性诱骗犯罪」、扩大受害者适用年龄范围，韩国网友提出简称「金秀贤防止法」的法案，截至今日中午获得5万人连署，将移交国会国会进行讨论是否修法。

这一国民请愿全名为「提高未成年人法定强奸罪年龄及加重处罚法案，又称金秀贤防止法」的，上月31日提出后於今日（7日）突破5万人同意。



本次请愿包括两大诉求：

▲将现行未成年人法定强奸罪的年龄区间由「13岁至16岁」提高到「13岁至19岁」;

▲将现行处罚标准「猥亵为罚金刑、强奸为2年以上有期徒刑」改为「猥亵为2年以上有期徒刑、强奸为5年以上有期徒刑」。

根据规定，30天内达成5万人同意的国民请愿将移交国会，由接收请愿的主管委员会进行审查，并决定是否提交至本会议。



此前，童星金赛纶遗属爆料金秀贤从金赛纶15岁到21岁交往6年，并公开女方16岁至18岁期间的大量对话记录及照片，但金秀贤仅承认在女方19岁成年之后交往。 请愿人指出，金秀贤对未成年的金赛纶犯下了儿童性诱骗犯罪，但现行法律仅保护13岁至16岁儿童、导致金秀贤无法受到处罚，提出该法案是为了杜绝此类事件再次发生。

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