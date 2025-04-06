演员金南佶数度请主持人「先休息」独撑全场！零食太好吃节目秒变吃播！诚意献唱「月亮代表我的心」

韩国实力派演员金南佶於4月6日晚间举办粉丝见面会「Road to Gil in TAIPEI」，距离上次来台是2023年，本次同样吸引大批粉丝在连续假期的最后一日前来与他同乐，虽然正值休息期间，金南佶也透露为了举办本次一系列的见面会做足准备。

金南佶就如同大家所熟知的相当多话，一上台他就忍不住向所有粉丝们报告抵达台北的近况，提到日前举行记者联访，大家都说他是「最亲切韩星No.1」让他相当开心，也自爆记者问到许多他与朱智勋的比较，金南佶也告诉大家「朱智勋在节目中说的都是假的！」更说自己跟朱智勋在一起的时候根本都插不上话，这时主持人也冒出一句「我也是」，金南佶才意识到主持人还没讲话，还搞笑说「你可以先休息一下，这边我来讲就好」让全场笑声不断。

有鉴於首尔场的时间进行超过五小时，今天金南佶也特别先问「有没有人爸妈在外面等待的？」他还记得2年前来台时适逢鬼月，因为自己进饭店房间前忘了敲门而害怕不已，这次主持人还特别跟他介绍清明节是祭拜祖先的日子，让他不禁好奇问：「又跟鬼有关吗？」



今日的概念与金南佶一起搭上列车畅游台北到台南，在这旅途中也准备了零食车，让金南佶相当开心直接拿起了鳕鱼香丝，在台上直接开吃，还吃到忘我连主持人在问的问题都在听，只好请他重新再问一次。后来主持人也推荐了可乐果，金南佶尝试之后欲罢不能，还搞笑问大家「现在是在进行吃播吗？」

他一边吃零食一边与大家分享他的戏剧作品，其中提到近期的《热血司祭2》以及《Island》，两部都有许多动作戏场面，金南佶说虽然自己很喜欢动作戏，过程应该要很享受，但是现在的他到现场拍摄前就会开始害怕，因为就算做足准备，拍动作戏也难免会受伤，以前受伤恢复很快，但现在就……金南佶的兴趣是骑脚踏车，他自曝就连作梦都梦到自己骑车受伤，为了与大家能够长久的见面，於是他现在也会更加爱惜自己的身体。



本次见面会还请来金南佶的歌唱老师担任他的嘉宾，老师表示金南佶演员原本就很会唱歌，只是透过他的指导能够改变他的发声方式，原本金南佶唱歌方式大约只能唱2首歌曲，但是现在的他应该可以像歌手一样唱完20首歌，老师也透露原本一般上课时间是2小时，但是金南佶上课就是爱闲聊，常常都必须花三、四个小时才能下课。老师更称赞金南佶在歌唱方面有一个特色，因为他能够让忘记原唱的感觉，而唱出专属於他的特色。接下来金南佶更为大家带来了中文歌曲「月亮代表我的心」咬字清晰让大家相当惊艳。

接下来金南佶更是使出浑身解数与粉丝们大玩游戏，除了透过「随机麦克风」变声唱歌让粉丝们笑哈哈，接著还大玩「超级比一比」也不忘为粉丝们争取福利，让粉丝们觉得即使被淘汰也非常甘愿，就连自拍合照的背景都要一一确认粉丝的意愿，担心粉丝不满意他还追加两人一起拍短影片，还坚持送上亲笔画图的签名海报，根本太暖心。整场活动金南佶也没有在介意时间，只希望大家能够玩到尽兴，最后他为大家送上歌曲「Can’t I love you？」作为今日活动的句点。

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