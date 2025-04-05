到底谁话最多〜金南佶隔空回应朱智勋！为了聊到尽兴，期许与粉丝相聚「一整天」

演员金南佶将於4月6日在台北举办粉丝见面会，也提前一日与媒体见面聊聊本次访台心情，他2023首度来台举办见面会时也曾经与粉丝大聊超过3小时，而最近在首尔场的FM也长达5小时，本次的见面会时长也受到关注。

金南佶在访问中对媒体态度一向相当亲切，除了主动帮大家找地方放录音设备，得知记者们为了今日访问而放弃了连续休假的假日，金南佶立即对旁边的工作人员说：「你们还站在那里干嘛？快请记者们吃饭店自助餐呀！」让在场的媒体们都感受到他的贴心，对於比较晚到的记者，他还特地询问是否也有想问的问题，不愧是媒体眼中最亲切的韩星。



对於见面会首尔场一开就是5小时，经纪人是否有说什么呢？金南佶说经济人倒是没说什么，反而是自己的父母亲叮咛他不要讲那么久。也因为自己满爱讲话的，常让身边的人觉得他很吵，妈妈在家里也常常抠耳朵（被吵到不舒服之意），好友朱智勋最近见面时也好奇问他到底在FM聊了什么，要讲这么久干脆请粉丝们吃饭好了，没想到给了金南佶一个idea，说之后粉丝见面会应该规划从早上开始，然后有中场休息时间，也会附送午餐，下午也能尽情聊到晚上，许愿与粉丝相聚一整天。



日前朱智勋曾在综艺节目中表示金南佶比他更爱讲话，不过今日金南佶则表示，当他与河正宇及朱智勋聚在一起的时候，他总是那个插不上话的人，只负责当表情包，给足情绪价值。金南佶表示自己虽然话多但是会看场合，但朱智勋跟河正宇就是走到哪里都想要成为场合中的领导者，自己与他们还是有所区别。金南佶更认真对大家说明：「朱智勋有一个缺点，就是他不了解自己。」那如果在SNS群组中谁更爱发言呢？金南佶笑说：「朱智勋如果想把自己要讲的都用打字打出来的话，他应该手指头会很痛吧！」



再度来台，金南佶表示每次总有很多想吃的特色食物，但不一定都能全部吃到，所以本次继续期待台湾美食。比起观光景点，他更喜欢台北街道巷弄给他的感觉，更贴近在地生活，有种小确幸的感觉。对於媒体大赞他态度亲切，金南佶则表示无论是媒体还是粉丝们，都是因为关心他、在乎他才会来参加访谈或是见面会，他只是按照自己的方式对待大家，没有刻意。



日前在N台刚公开的新作品《恶缘》中，金南佶担任特别演出，他先是好奇台湾观众是否会喜欢这种悬疑的题材，他提到与本作品的导演以及制作人都是认识的关系，所以欣然接受邀请演出，虽说是特别演出，但戏份比他想像中更多。他提到曾与朴海秀演员在《海贼》电影合作，他觉得朴海秀演员的演技又更加纯熟了，而申敏儿演员更是在剧中有著相当两极化的演出，他觉得申敏儿身为演员所具有的能量相当大，演技也非常到位。



对於粉丝们，金南佶表示很抱歉虽然无法时常来台与大家见面，希望明天可以多多与大家尽情聊天，不受到太多时间上的局限。

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