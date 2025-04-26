少女时代秀英加盟基努李维《捍卫任务》外传《复仇芭蕾》，首度挑战好莱坞动作巨片

少女时代成员兼演员崔秀英正式进军好莱坞，加盟全球热卖动作电影《捍卫任务（John Wick）》系列的衍生作品《捍卫任务：复仇芭蕾（From the World of John Wick: Ballerina）》，成为备受瞩目的新角色，与基努李维、安娜德哈玛斯同台飙戏！

崔秀英所属经纪公司SARAM娱乐於4月26日证实：「崔秀英确定出演电影《捍卫任务：复仇芭蕾》，与多位国际级演员同台飙戏。」

《捍卫任务：复仇芭蕾》是一部动作惊悚片，以《捍卫任务3：全面开战》时期为背景，由《锋回路转》女星安娜德哈玛斯饰演主角伊芙・马卡罗，身为芭蕾舞者的她为报杀父之仇而踏上刺杀之路，接受刺客集团「拉斯卡罗马」训练、成为约翰维克（基努李维 饰）师妹，并在片中与他正面交锋。



崔秀英饰演的「卡特拉・朴」是拉斯卡罗马重要成员「日星」的女儿，也是伊芙的首个保护任务目标。 由於之前公开的演员名单里没有秀英，直到昨晚释出12位主角的海报，才让大家知道这一惊喜。



《捍卫任务：复仇芭蕾》卡司阵容豪华，除了基努李维（Keanu Reeves）、安洁莉卡休斯顿（Anjelica Huston）、大陆饭店接待员「夏隆」兰斯雷迪克（Lance Reddick）和经理「温斯顿」伊恩・麦克夏恩（Ian McShane）等系列班底，更加入盖布瑞拜恩（Gabriel Byrne）、诺曼李杜斯（Norman Reedus）、卡塔琳娜桑蒂诺莫雷诺（Catalina Sandino Moreno）等全新面孔。 女主角安娜德哈玛斯曾在《捍卫任务3》短暂亮相，饰演被训练成刺客的芭蕾舞者。



崔秀英近年演艺事业多元发展，透过电视剧《陌生人》、《说出你的愿望》、《奔向爱情》及电影《今天决定我爱你》、《霹雳娇锋》等作品展现精湛演技，去年更在日本发行个人单曲，成功奠定「全方位艺人」地位。

目前她也将主演tvN全新月火剧《拜托戒酒吧》，预计於5月12日首播; 而其参演的《捍卫任务：复仇芭蕾》将於6月6日（美国时间）在全球上映，备受全球粉丝期待。



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