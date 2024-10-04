惠晶谈AOA重聚可能性：没解散，但成员互不联系！卓在勋的提问全是陷阱

女团AOA成员之前的故事一直都是粉丝们心中的痛，最近成员惠晶在公开场合谈到了成员之间的不和传闻。

日前，惠晶做客了艺人卓在勋的YouTube频道节目《No Back卓在勋》。 主持人卓在勋问道：「AOA解散了吗？」 惠晶回答：「没有，AOA并没有正式解散。」 卓在勋追问：「但现在也没有活动吧？」 惠晶笑著表示：「虽然没有明确宣布，但在心里算是解散了吧。」 当卓在勋提到前队友草娥时，惠晶表示：「我有看到草娥姐姐的消息。」 卓在勋接著又问：「她也在进行个人活动吧？」 惠晶回答：「是的，最早开始个人活动的是她。」

随后卓在勋提到：「草娥曾说『AOA里最可怜的人是她自己』。」 惠晶对此感到惊讶地回应：「姐姐吗？ 姐姐是第一个去追逐自己梦想并离开组合的成员。 我从来没觉得她可怜，反而觉得她是勇敢地走上了自己想走的路。」卓在勋继续问道：「你觉得草娥现在过得好，还是你过得好？」 惠晶回答：「因为我和姐姐走的是不同的道路，我觉得她在自己的路上走得很好。」

卓在勋又追问：「既然以后也不会再见面了，那谁和谁关系最差呢？」 惠晶回应：「没有谁的错，现在没有人联系对方了，但我们都在通过IG实时了解对方的动态。」当被问到是否有AOA全员回归的可能性时，惠晶回应：「不知道，因为我们现在都没有联系。」 另一位主持人提到「可以通过建立一个群聊来重聚」时，惠晶仅简单回应「可能吧」。最后被问到成员之间是否已经和解时，惠晶回答：「还没有，不过我们内心都在为彼此的生活加油。」



本期的节目在theqoo上引发热议，不少网友留言称：「惠晶的回答很体面，卓在勋问的问题太烂了」、「问题都在挖坑，惠晶答得很棒」、「她的回答就是大家只是合作关系，各有各的路要走，惠晶被夹在智瑉、草娥之间才是最难受的」等。

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