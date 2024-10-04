「女神降临」文佳煐被选为新剧《瑞草洞》女主人公&品牌美容大使！有望合作男神李钟硕

人气演员文佳煐双喜临门！大家期待她与李钟硕的合作吗？好新鲜的组合啊～。

今天有电视剧相关人士向JTBC娱乐新闻独家透露消息，表示：「文佳煐将出演新剧《瑞草洞》，饰演姜熙智一角。」对此，文佳煐的经纪公司PEAK J回应：「我们正在积极讨论中。」



《瑞草洞》是一部讲述事务所中关於律师们的故事。文佳煐在剧中饰演拥有2年资历的律师姜熙智，是一个坚信「如果你改变一个人的生活，你就改变了整个世界」的人物。

剧中角色属性诚实且自信，与文佳煐自然独特的魅力结合，也期待她藉此创造出更具吸引力的人物。此外，她还被选为义大利奢侈品牌 D&G（杜嘉班纳、Dolce&Gabbana）美容部门的新任形象大使，优雅迷人的气质更是完美消化了品牌想展现的各种风格。



上个月中，据韩媒my daily报导，李钟硕将出演《W－两个世界》朴胜宇导演的新剧《瑞草洞》，两人的二度合作引发关注，经纪公司 Ace Factory 方也表明有收到提案，正在讨论中。剧里他将饰演拥有9年资历的律师安柱亨，外貌出众、履历优秀，但性格却非常直白。



新剧《瑞草洞》正在制作准备阶段，目标是计划在明年播出。

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