Sulli雪莉亲哥哥加入战局，质问金秀贤兄弟：「《REAL》为何逼她拍全裸床戏？」公司回应超简短

女团f(x)成员出身的歌手兼演员Sulli（雪莉）在2019年骤然离世、终年25岁，令无数人惋惜。近日围绕金秀贤的争议不断发酵，Sulli亲生哥哥也频繁发文暗示她的死与和金秀贤有关，昨日正式发布声明，质问金秀贤和李沙朗兄弟在拍摄电影《REAL》时为何非要逼迫Sulli亲自脱光。

Sulli在2017年参演了金秀贤主演、哥哥李沙朗担任导演的电影《REAL》，宣传期间以「Sulli破格全裸床戏」为噱头但效果欠佳，对电影本身的评价亦褒贬不一。不少观众认为Sulli年仅22岁就全裸出镜根本没必要，当时还有报导称Sulli是主动拒绝替身演员、要求「自己来」，加上她当时本就因常在SNS做出不羁举动而饱受争议，电影上映后更加强化了偏向负面的大众印象。



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实际上，Sulli在《REAL》上映后承受了巨大的精神压力，一度接受精神科治疗，遗属亦透露她曾对身边的人说「再也不会拍电影」。不少网友认为，这部电影造成的精神伤害可能是压垮她的最后一根稻草。



昨日，Sulli哥哥透过媒体发布声明，质疑Sulli是被强迫拍摄裸戏和床戏，且最开始不知具体安排，为此向金秀贤兄弟提出三点质疑：

1. 据参加Sulli葬礼的工作人员和演员所言，Sulli和金秀贤的床戏原本在剧本中并没有明确描述，请金秀贤对此做出说明。

2. 裸戏替身演员就在现场，为什么不用替身演员，而是说服Sulli、强迫她拍摄床戏和裸戏？

3. 拍床戏和裸戏那天说替身演员因病未能到场，但根据出席葬礼的人的证言，替身演员就在现场，这是真的吗？

Sulli哥哥表示，妹妹走后的6年里家属一直十分悲痛，因此在得知金赛纶的死讯后认为不能坐视不管。遗属们在Sulli葬礼上听到不少令人疑惑的内容，暂且就以上3点请金氏兄弟回答是否属实。



此外，Sulli哥哥还接连数日在个人IG发言，暗示与「金某」开战：「你玩弄她6年」「sadist（性虐狂者）」「金某，你要从高处坠落了，抓紧吧」。

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昨日稍晚时间，金秀贤所属社Goldmedalist对於「强迫Sulli拍床戏&裸戏」的质疑做出回应：「正在确认中。」

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