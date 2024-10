亚洲巡回见面会场场秒杀，黄牛票价格高达30倍以上！《背著善宰跑》边佑锡全球人气认证

演员边佑锡因《背著善宰跑》一剧受到全球观众们的喜爱,电视剧播毕后他也从6月初台北场起跑,直到日前9月29日结束日本两场见面会,为本次的亚洲巡回演出《Summer Letter》画上完美句点,边佑锡也感性致谢所有粉丝们。

边佑锡於上周末9月28与29两日在东京武藏野之森体育馆举办《2024边佑锡亚洲巡回见面会Summer Letter》,也为他从6月初起跑,走访台北、曼谷、马尼拉、雅加达、新加坡、首尔、香港与东京共8个城市,举办12场见面会,场场不仅座位秒杀售罄,甚至一票难求,尤其首尔场次的票价原本定价为7万7千韩元,韩国警方日前表示破获数名黄牛业者,将边佑锡见面会的门票最高以235万韩元售出,比原价高出30倍价格,相当惊人。



边佑锡在最终日本场见面会上仍是带来了「Loveholic」「I Think I Did」「阵雨」等《背著善宰跑》中出现的OST歌曲,也为日本场特别准备了「Stay With Me」以及另一首剧中歌曲「I’ll Be There」,虽然身为演员,但是他的现场演唱实力非常优越,让粉丝们再度感受到他的深情魅力。边佑锡也特别邀请《背著善宰跑》的工作团队与好友们一同参与日本场次见面会,请大家一起见证他的高人气以及精采演出。



在各城市的见面会中,边佑锡也都特别准备了不同的游戏桥段与观众同乐,日本场更是祭出了许多日本经典童玩游戏挑战,他也一一努力完成,让粉丝们看得相当满足。面对来自全球粉丝们的应援,让爱哭的边佑锡也再度眼泪溃堤,他也感性表示,最后一场公演前一日天气开始转凉,可说是相当符合主题《Summer Letter》画上完美的句点。他感谢所有粉丝们如此喜爱善宰这个角色,让他永生难忘,善宰将是他珍贵的朋友,也是另一个他。



2024年边佑锡的整个夏天都被粉丝们填满了,接下来还有不间断的代言广告陆续公开,粉丝们也相当期待他的下一部作品。



