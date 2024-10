亞洲巡迴見面會場場秒殺，黃牛票價格高達30倍以上！《背著善宰跑》邊佑錫全球人氣認證

演員邊佑錫因《背著善宰跑》一劇受到全球觀眾們的喜愛,電視劇播畢後他也從6月初台北場起跑,直到日前9月29日結束日本兩場見面會,為本次的亞洲巡迴演出《Summer Letter》畫上完美句點,邊佑錫也感性致謝所有粉絲們。

邊佑錫於上週末9月28與29兩日在東京武藏野之森體育館舉辦《2024邊佑錫亞洲巡迴見面會Summer Letter》,也為他從6月初起跑,走訪台北、曼谷、馬尼拉、雅加達、新加坡、首爾、香港與東京共8個城市,舉辦12場見面會,場場不僅座位秒殺售罄,甚至一票難求,尤其首爾場次的票價原本定價為7萬7千韓元,韓國警方日前表示破獲數名黃牛業者,將邊佑錫見面會的門票最高以235萬韓元售出,比原價高出30倍價格,相當驚人。



邊佑錫在最終日本場見面會上仍是帶來了「Loveholic」「I Think I Did」「陣雨」等《背著善宰跑》中出現的OST歌曲,也為日本場特別準備了「Stay With Me」以及另一首劇中歌曲「I’ll Be There」,雖然身為演員,但是他的現場演唱實力非常優越,讓粉絲們再度感受到他的深情魅力。邊佑錫也特別邀請《背著善宰跑》的工作團隊與好友們一同參與日本場次見面會,請大家一起見證他的高人氣以及精采演出。



在各城市的見面會中,邊佑錫也都特別準備了不同的遊戲橋段與觀眾同樂,日本場更是祭出了許多日本經典童玩遊戲挑戰,他也一一努力完成,讓粉絲們看得相當滿足。面對來自全球粉絲們的應援,讓愛哭的邊佑錫也再度眼淚潰堤,他也感性表示,最後一場公演前一日天氣開始轉涼,可說是相當符合主題《Summer Letter》畫上完美的句點。他感謝所有粉絲們如此喜愛善宰這個角色,讓他永生難忘,善宰將是他珍貴的朋友,也是另一個他。



2024年邊佑錫的整個夏天都被粉絲們填滿了,接下來還有不間斷的代言廣告陸續公開,粉絲們也相當期待他的下一部作品。



