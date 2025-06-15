《全知干预视角》BTS j-hope表达了对团体活动的期待：「成员们已经在讨论专辑，很快就会回归！」

BTS 防弹少年团成员 j-hope 表达了对成员们正积极准备专辑和回归，甚至提到了世界巡回演唱会，一番话让粉丝们更加期待团体的活动。

昨晚（14日）播出的 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，j-hope 出演并分享了许多近况。

当天，j-hope 在结束首场个人巡演后，久违地在国内节目上向大家问候。

出演者们回顾了他的首场个人巡演，并询问正人气高涨的 j-hope 的心境。j-hope 表示：「从七人一起活动到现在独自活动，能够自己进行巡演真的很感谢。」



目前仅剩成员 SUGA 尚未解除兵役的情况下，他也流露出对完整体回归的担忧与期待。

j-hope 说：「我退伍的时候心情也很复杂，不知道重新一起工作时能否展现出好的默契，这让我有些担心。但毕竟我们一起活动了这么久，应该也会很有趣，心里也感到很期待。」



他接著说：「很快就会聚在一起讨论有关专辑的事，也正努力准备尽可能用最快的时机回归。由於 BTS 就是以公演（演唱会）著称，应该也会开始准备世界巡演。」预告了他们将积极的活动的最新计划。

▼节目上也分享了个人演唱会上，他独自唱团队热门曲〈Mic Drop〉的片段，让主持群也感受到粉丝ARMY们的热情，忍不住连连惊呼～：



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