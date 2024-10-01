【影片】《鱿鱼游戏2》西装男「孔刘」的上班路原来长这样！重返地铁，诚挚邀请您加入这场赌命游戏

孔刘作为代表人物，引领观众们重返《鱿鱼游戏2》真的是太适合啦～～～。

即将在12月26日上线的Netflix热门韩剧《鱿鱼游戏2》释出了名为「诚挚邀请您」的概念预告，孔刘的现身也让剧迷们相当惊喜。



原本在第一季《鱿鱼游戏》中短短客串的西装男「孔刘」，却让观众们留下了非常深刻的印象，他以韩国童玩「大画片」邀请众多玩家，加入这场赌上性命的大型游戏，官方也公开了他「上班路」的准备过程。





▼下午三点起床，看似悠哉的准备却分秒不差，按部就班的做好一切，而他的公事包中，依旧是大家所熟悉的画片跟现金，并将游戏邀请名片放入口袋，西装笔挺地出门，准时在下午五点抵达地铁，对著镜头前的观众说：「先生，要不要跟我玩个游戏？」



大家是不是也很期待播出呢？！

《鱿鱼游戏2》讲述三年前在游戏中胜出的 456 号选手成奇勋（李政宰 饰），本想远走高飞，却在搭机赴美前临阵反悔，决心展开新计划。奇勋再度赌上性命投身这场神秘的生存游戏，与一群新的参赛者一起争夺高达 456 亿韩元的奖金。



黄东赫导演凭藉《鱿鱼游戏》夺得艾美奖「戏剧类影集：最佳导演奖」，他是第一位赢得此重大奖项的亚裔导演，这次除了有原班人马李政宰、李炳宪、魏嘏隽和孔刘回归出演，新加入的演员们还有任时完、姜河那、朴圭瑛、李阵郁、朴成焄、梁东根、康爱心、李大卫、崔胜铉、卢载沅、曹柔理、元志安等人，为最新一季添增光彩，注入崭新能量。



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