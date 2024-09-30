韩国摇滚乐团THE ROSE主唱WOOSUNG 10.19登陆澳门 势掀起ROCK风暴

韩国摇滚乐团THE ROSE的主唱兼吉他手WOOSUNG即将於2024年10月19日在澳门举行《WOOSUNG: B4 WE DIE》，亦是WOOSUNG的首次澳门巡演，相信各位Black Rose (官方粉丝称号) 已经准备好迎接WOOSUNG带来的ROCK旋风。

在这场演出中，WOOSUNG将以其迷人的嗓音和强大的音乐表现力，为Black Rose呈现一个结合了英伦摇滚和POP元素的摇滚舞台。他的音乐风格多样，从摇滚的激情到抒情的柔情，无不展现出他音乐的深度与广度。WOOSUNG的作品将带领Black Rose一窥他奇幻的音乐世界，让每位Black Rose都沉浸在他的旋律中。

多才多艺的WOOSUNG将在澳门为Black Rose带来一场难忘的演出，共同迎接这场音乐之旅，一起来感受WOOSUNG的ROCK魅力！

关於WOOSUNG

WOOSUNG 是一位韩裔美国音乐家、歌手和词曲作者，并担任韩国摇滚乐团 THE ROSE 的队长，负责吉他演奏和主唱。该乐团於 2017 年 8 月 3 日以单曲《Sorry》正式出道，并全员参与作词、作曲及编曲，展现出卓越的音乐才华。WOOSUNG 在 2019 年以 EP《Wolf》及主打歌《Face》开始了他的个人首秀，该曲在 YouTube 上的观看次数迅速接近 2000 万次。2020 年，他为人气韩剧《梨泰院 Class》的原声带献声，并因与传奇作曲家坂本龙一合作的 BTS 成员Suga 的歌曲《Snooze》而获得更多认可。THE ROSE 的官方粉丝名称为「Black Rose」。

《WOOSUNG : B4 WE DIE TOUR》将於2024年10月19日（星期六）下午5时，在澳门伦敦人 - 梅菲尔大型宴会厅举行。票价由港币/澳门币844起，门票已於2024年9月27日（星期五）早上10时在澳门售票网 www.macauticket.com及damai.cn正式公开发售。

《WOOSUNG : B4 WE DIE TOUR》

日期：2024年10月19日(星期六)

时间：下午5时正

地点：澳门伦敦人 - 梅菲尔大型宴会厅

票价：港币HKD / 澳门币MOP $3,441 (VIP 1 站位) /$1,430 (VIP 2 站位) /$1,044 (阶级式座位) / $844 (站位)

公开发售：2024年9月27日(星期一) 上午10时起

订购网站：http://www.macauticket.com / http://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

巡演公司：Wonder

经纪公司：Transparent Arts, Woolfpack

粉丝福利详情：

$3441 (THE WOOLFPACKAGE) 门票：Q&A Session (全体)、Exclusive Merch (全体)、1:1 Photo Session (全体)、1st Entry (全体)

$1430 (THE 4444) 门票：Q&A Session (全体)、Exclusive Merch (全体)、2nd Entry (全体)

- 详情请留意主办方公告

- 主办方保留活动异动之权利

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