【韩网热门】《爸爸去哪儿2》柳镇儿子爱豆C位颜值，神似防弹少年团V！网友：快点子承父业吧

还记得MBC综艺节目《爸爸去哪儿2》的演员柳镇和儿子灿豪吗？ 柳镇温柔的爸爸形象与灿豪的乐观开朗，深入人心。 虽然节目结束后柳镇一家的生活还在继续。

最近柳镇的YouTube频道《最（帅）柳镇》上公开了一段标题为「自从《爸爸去哪儿》之后100年来首次与灿豪约会」的影片。 灿豪如今已长得高大挺拔，身高与186cm的爸爸接近，还拥有神似防弹少年团V（金泰亨）的外貌，吸引了众人目光。







韩国网友评论：

1. 什么啊，真的很像

2. 有点像李民基？

3. 这家爸妈颜值高，孩子也一样

4. 哇 长得真好

5. 有点像金钟炫

6. 宝宝时候的脸长大也一样耶

7. 不是啊.. 大型经纪公司肯定会抢著要吧..???

8. 本来以为只是个「视觉偶像」标题，结果侧脸真的有感觉让我惊呆ᄏᄏᄏ

9. 根本跟爸爸一模一样 哇

10. 看到标题还以为记者在钓鱼ᄏᄏᄏ结果是真的..

11. 柳镇以前在《爸爸去哪儿》上不是说老大像Jin，老么像V吗

12. 灿豪从小时候的脸没变ᄏᄏᄏ好可爱

13. 我以前也觉得像V，结果长大更像ᄏᄏᄏ 结论是未来很光明ᄏᄏᄏ

14. 要不要继承家业当演员啊？

15. 快让他进HYBE吧

16. 哇 真的超帅的 从小就有潜力ᅲᅲ

17. 有点像某些日本演员，很有魅力

18. 看看爸爸，长成那样也是理所当然的吧

19. 在所有说像V的里面，他最像ᄏᄏ

20. 出道吧

21. 好帅啊，疯了，还是国中生？

22. 国中生有这张脸，长大肯定更帅

23. 有V的感觉但更像李民基！

原文：https://theqoo.net/square/3704575256

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