BTS Jin公开旗安84赠礼，裸露画作惹议！伊莉莎白圈情侣藏隐喻？

防弹少年团（BTS）成员Jin於22日透过个人社群平台公开网漫作家旗安84赠送的大型艺术画作《最后的情侣》，引发网友热烈讨论。

这幅以BTS象徵色「紫色」为主调的作品，尺寸足以覆盖整面墙壁，画面中一对全裸男女相拥，两人颈部佩戴类似宠物结扎后使用的「伊莉莎白圈」，艺术家透过此意象隐喻当代年轻人放弃婚姻与生育的社会现象。 Jin发文致谢写道：「感谢旗安84社长的礼物」，使该作品迅速成为话题焦点。



旗安84去年曾在YouTube频道解析《伴侣人》系列作品，此次赠送Jin的《最后的情侣》即为该系列代表作。 他坦言创作灵感源自观察到年轻世代「不结婚、不生孩子」的趋势，直言：「这让我产生如同被阉割的感受。」强调作品并非批判选择，而是反映当今「恋爱与婚姻不再是人生必然阶段」的特殊时代。 画中情侣佩戴的项圈，象徵人类失去延续物种的本能，他更补充：「我们的祖先一直依循著物种延续的本能传承优良基因，但在这对情侣身上，这条传承终结了。」他表示这是关於不结婚、不生孩子现象的艺术呈现。



Jin收到的《最后的情侣》是旗安84今年3月个展「奇案岛」原作的立体钻石画（Cubic Art）版本，透过特殊材质强化视觉冲击力。

网友对此作品反应两极，支持者认为「以中性化项圈表达时代困境的手法令人惊艳」、「深刻描绘现代社会价值观转变」、「内容真的很有趣，很贴切地描绘了现代社会」、「观点新颖，并不是在批判，而是对这样社会现象的共鸣」、「艺术家就是艺术家，用中性化项圈表达的方式令人印象深刻」等; 部份网友则质疑「全裸画面是否适合赠送偶像」、「用宠物医疗器具隐喻人类是否恰当」等。



以精准描写社会现象、引发读者共鸣而闻名的旗安84，近年从网路漫画跨足艺术领域，其作品常以黑色幽默探社会议题。 《伴侣人》系列延续他一贯的尖锐风格，此次透过赠画给全球偶像Jin，意外引发大众对「低生育率世代」的深度讨论。

两人近期合作了 Netflix 全新综艺《奇案84的奇趣民宿》以漂浮在郁陵岛海上的「奇案庄」为背景，老板旗安84与员工Jin&池睿恩将与入住的旅客们共同展开一场充满奇想的民宿综艺体验。



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