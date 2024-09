当之无愧的「YouTube女王」！BLACKPINK〈How You Like That〉编舞影片点击量破17亿！YG：2025年完整体回归+全球巡演

即使不在活动期,BLACKPINK依然是K-POP女团中人气最火爆的一个。

BLACKPINK的单曲〈How You Like That〉编舞影片点击量突破了17亿次。 根据9月24日BLACKPINK所属公司YG娱乐的消息,该影片於当日淩晨2点左右在YouTube上的点击量突破了17亿次,这是自2020年7月6日公开以来,时隔4年2个月创下的纪录,也是K-pop舞蹈影片中的首个最高纪录。



BLACKPINK无疑已经成为了「YouTube女王」,在K-pop女团的历史上留下了浓墨重彩的一笔。 目前,她们的官方YouTube频道中,点击量超过17亿次的影片共有4个,分别是〈DDU-DU DDU-DU〉(22亿次)、〈Kill This Love〉(20亿次)以及〈BOOMBAYAH〉(17亿次)。



舞蹈影片的爆炸性点击量是BLACKPINK的独特标签,足以感受到全球粉丝们对她们表演的热切关注。〈How You Like That〉的MV本身点击量最近也突破了13亿次,持续保持著高热度。



〈How You Like That〉的歌词传递了无论身处何种境地,都要高飞的决心与勇气。 该曲曾在2020年美国MTV音乐录影带大奖中获得「夏季最佳歌曲」(Song of The Summer)奖项,并被YouTube评为同年「全球夏季热门歌曲」(Global Top Summer Song)榜首。 该曲的音源成绩也十分强劲。 当时不仅在韩国音乐榜单上获得「Perfect All Kill」(全杀榜),还在Spotify全球TOP50榜单中位列第2名,在英国官方单曲榜TOP100和Billboard Hot 100中分别取得了第20位和第33位,展现了在主流流行音乐市场中的显著成绩。

截至目前,BLACKPINK已拥有共47个点击量破亿的影片,展现了她们在YouTube上的强大影响力。 她们的官方YouTube频道订阅人数超过9480万,位列全球所有男女艺人之首,频道内容累计点击量已突破367亿次。

原本担心个人合约已经脱离YG娱乐的BLACKPINK成员们很难再以完整体亮相,但YG透露BLACKPINK计划於2025年以完整体回归,并通过世界巡演继续与粉丝见面,给众人吃了一颗定心丸。

