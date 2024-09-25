当之无愧的「YouTube女王」！BLACKPINK〈How You Like That〉编舞影片点击量破17亿！YG：2025年完整体回归+全球巡演

即使不在活动期，BLACKPINK依然是K-POP女团中人气最火爆的一个。

BLACKPINK的单曲〈How You Like That〉编舞影片点击量突破了17亿次。 根据9月24日BLACKPINK所属公司YG娱乐的消息，该影片於当日淩晨2点左右在YouTube上的点击量突破了17亿次，这是自2020年7月6日公开以来，时隔4年2个月创下的纪录，也是K-pop舞蹈影片中的首个最高纪录。



BLACKPINK无疑已经成为了「YouTube女王」，在K-pop女团的历史上留下了浓墨重彩的一笔。 目前，她们的官方YouTube频道中，点击量超过17亿次的影片共有4个，分别是〈DDU-DU DDU-DU〉（22亿次）、〈Kill This Love〉（20亿次）以及〈BOOMBAYAH〉（17亿次）。



舞蹈影片的爆炸性点击量是BLACKPINK的独特标签，足以感受到全球粉丝们对她们表演的热切关注。〈How You Like That〉的MV本身点击量最近也突破了13亿次，持续保持著高热度。



〈How You Like That〉的歌词传递了无论身处何种境地，都要高飞的决心与勇气。 该曲曾在2020年美国MTV音乐录影带大奖中获得「夏季最佳歌曲」（Song of The Summer）奖项，并被YouTube评为同年「全球夏季热门歌曲」（Global Top Summer Song）榜首。 该曲的音源成绩也十分强劲。 当时不仅在韩国音乐榜单上获得「Perfect All Kill」（全杀榜），还在Spotify全球TOP50榜单中位列第2名，在英国官方单曲榜TOP100和Billboard Hot 100中分别取得了第20位和第33位，展现了在主流流行音乐市场中的显著成绩。

截至目前，BLACKPINK已拥有共47个点击量破亿的影片，展现了她们在YouTube上的强大影响力。 她们的官方YouTube频道订阅人数超过9480万，位列全球所有男女艺人之首，频道内容累计点击量已突破367亿次。

原本担心个人合约已经脱离YG娱乐的BLACKPINK成员们很难再以完整体亮相，但YG透露BLACKPINK计划於2025年以完整体回归，并通过世界巡演继续与粉丝见面，给众人吃了一颗定心丸。

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