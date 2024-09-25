即将进入「军白期」的SEVENTEEN这次回归概念照，居然藏了满满洋葱！粉丝：他们还有70岁的约定

SEVENTEEN 能够13人一起持续活动至今，真的是非常不容易！！！
人气男团 SEVENTEEN 将於10月14日发行第十二张迷你专辑《SPILL THE FEELS》回归，最新公开的团体概念照却让粉丝 CARAT（克拉）感动不已。
这张团体照中，成员们背对著镜头欣赏著黑夜中绚烂的烟火，肩并著肩坐在沙滩上面向大海...
另一张则是在10年前，有著一模一样的构图和人数，成员们在出道前的节目中，下定决心一定要成功时所拍摄的照片。当时坐著的顺序也一模一样，直到现在仍然保持著完整13个人，始终如一。（这张图也是粉丝之间有名的「束草之约」，当时他们做了约定，如果将来有人变心了，他们就再去束草，把那个人扔下去海里XD）
*成员坐著的顺序：圆佑、胜寛、DK、THE 8、S.COUPS、Joshua、Vernon、净汉、Dino、Hoshi、珉奎、Woozi、Jun
补充说明：在韩团中，能够一直保持著大型男团，当中无人退团离开，是真的非常难得的事情。
网友留言：「团魂爆发啊」、「知道原因后我就忍不住爆哭了～」、「别忘了他们还有活动到70岁也要回归的约定，从Seventeen一直到Seventy」、「已经活动到第十年了，成员完全没有变动过，还拿下大赏和各种奖项，真的是非常厉害」、「我输了，真的比不上成员对彼此的爱跟重视」、「这张照片让我更想一直支持他们下去」、「我是〈孙悟空〉才喜欢上他们的，不知道这个梗图，知道原因后就大哭了」
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