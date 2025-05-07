不同版本的郑恩地&徐仁国〈Couple〉：《记得你》「兄弟CP」朴宝剑、金钟国、文世润版

经典韩剧《请回答1997》男女主角「成诗媛」郑恩地与「尹允宰」徐仁国，今年3月时隔13年再发行合唱曲〈Couple〉，翻唱水晶男孩〈Couple〉，他们各自上节目和他人合唱出了不同版本带出不同味道！

先是朴宝剑主持的音乐脱口秀《The Seasons》系列第七季《朴宝剑的Cantabile》，重感情的朴宝剑除了特地找来《云画的月光》伙伴金裕贞、振永、郭东延合体外，也找了《记得你》「哥哥」徐仁国！两人在《记得你》中扮演「李贤」及「李民」兄弟，两人的Bromance被昵称「贤民CP」，绝对是韩剧中经典的男男CP之一。



回忆过往，徐仁国竟然记得第一次看到朴宝剑的情景，说人实在太帅了，自己有点喝醉看到朴宝剑还觉得「世界变清晰」了，朴宝剑听了说：「干嘛这样，哥也很帅！」两人搞笑恭维对方。这对「贤民CP」合唱起〈Couple〉，一度握起手，最后朴宝剑还把歌词改成「哥我爱你」呢！合唱赢得满堂彩，影片目前更破168万观看次数！



网友兴奋留言「歌手演技也很好vs演员唱歌也很好」、「躺著看的时候，我的房间突然变成了天堂」、「『我爱你哥』朴宝剑直接告白可爱到要疯了」、「不是啊，两个人都疯了，帅哥们唱歌也很好听，合音怎么也很搭」、「不是，两个男人唱情侣歌，有这么相配的吗」……等等。徐仁国与朴宝剑大家或许都相当了解，一个是歌唱选秀出身、歌手出道的演员，一个是本还想当歌手却以演员出道了，两人都在戏剧圈发展，同时都不忘歌唱梦！



而郑恩地近期为宣传新剧《24小时健身俱乐部》来到《屋塔房的问题儿童们》及《惊人的星期六》，聊到〈Couple〉也和节目班底诞生了不同版本！一样的是效果比想像中精彩，且被其他班底拱正式合作！

《屋塔房的问题儿童们》里，金钟国说想到H.O.T.和水晶男孩就想到他Turbo的时代，和郑恩地合唱完获得全场掌声，他也说自己很久没唱这首歌了很开心。梁世灿激动地敲碗金钟国和郑恩地一起合作，郑恩地听了变和金钟国击掌（这是暗示可以合作的意思吗），宋恩伊更对喊金钟国喊话：「你闭嘴唱歌吧！少说点话，唱歌吧！太有魅力了！」其他班底跟著帮腔，金钟国不好意思地笑笑：「我还是要工作（做节目）……」



网友留言「金钟国真是音色流氓啊！第一句歌词就终结了，温顺温柔流露出来的美声让人疯狂……真是的，为什么搁置声音不唱歌呢，真的急需新歌」、「虽然两人差了要20穗，但可能是恩地的声音很温暖成熟，真的很搭。两位以后一定要找好机会合唱喔，拜托了」、「金钟国果然还是本业最棒」、「我哥不是健身教练也不是搞笑艺人」……等等。

再者是最新的《惊人的星期六》，文世润虽不太知道郑恩地是和徐仁国翻唱，答对后还想让韩海替代自己表演，不过被Boom强制塞麦克风他也只能唱了，还唱得令人惊艳！金东炫听了希望两人合作发行歌曲，可惜Boom打住XD。



当集精华影片最受讨论的就是这段合唱，网赞「文世润唱歌疯了」、「世润加上合音，亮点和fu不是闹著玩的，在惊人的星期六唱歌都是传奇」、「合音真的很好听」……等等。其实文世润正以歌手「害羞胖」出道过，还是唱跳歌手！反响还相当好！



听了这么多版本，你最欣赏哪个版本呢？最后还是来听听原版郑恩地与徐仁国的〈Couple〉吧！当然还有水晶男孩〈Couple〉！



*回顾先前报导：

〈郑恩地&徐仁国翻唱水晶男孩〈Couple〉发行！网喊「历代甜蜜组合」、「再拍爱情剧吧」〉

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