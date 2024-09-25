【多图】《京城怪物2》发布会：朴叙俊、韩韶禧、李茂生、裴贤圣「四大角色」帅气整装齐聚一堂！
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【多图】《京城怪物2》发布会：朴叙俊、韩韶禧、李茂生、裴贤圣「四大角色」帅气整装齐聚一堂！

韩剧   2024年9月25日   星期三10:36   Mico  

（封面图源：TVDaily《京城怪物2》）

Netflix热门惊悚续作《京城怪物2》在龙山区龙城举行了记者发布会活动，主演朴叙俊和韩韶禧将在第二季展开更加凄美浪漫的纠葛故事。

（图源：TVDaily《京城怪物2》）
（图源：TVDaily《京城怪物2》）
（图源：TVDaily《京城怪物2》）
（图源：TVDaily《京城怪物2》）

《京城怪物2》讲述在2024年的首尔，采玉（韩韶禧 饰）遇见了长相酷似泰尚的浩载（朴叙俊 饰），揭晓悬而未决谜团的故事。跨越时间线、命中注定再相遇的两人，将会面临著全新的考验，即将於9月27日上线首播。
（图源：Netflix《京城怪物2》海报）

▼朴叙俊饰演与张泰尚长相相似的张浩载，脖子上带有伤疤。
朴叙俊（图源：TVDaily）
朴叙俊（图源：TVDaily）

▼韩韶禧饰演的尹采玉，逃出京城，在78年后再次遇上心中牵挂之人。
韩韶禧（图源：TVDaily）
韩韶禧（图源：TVDaily）
韩韶禧（图源：TVDaily）

▼李茂生饰演全胜制药黑子队长。
李茂生（图源：TVDaily）
李茂生（图源：TVDaily）

▼裴贤圣饰演黑子胜祖。
裴贤圣（图源：TVDaily）
裴贤圣（图源：TVDaily）

▼《京城怪物2》正式预告：

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