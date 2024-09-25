當之無愧的「YouTube女王」！BLACKPINK〈How You Like That〉編舞影片點擊量破17億！YG：2025年完整體回歸+全球巡演

即使不在活動期，BLACKPINK依然是K-POP女團中人氣最火爆的一個。

BLACKPINK的單曲〈How You Like That〉編舞影片點擊量突破了17億次。 根據9月24日BLACKPINK所屬公司YG娛樂的消息，該影片於當日淩晨2點左右在YouTube上的點擊量突破了17億次，這是自2020年7月6日公開以來，時隔4年2個月創下的紀錄，也是K-pop舞蹈影片中的首個最高紀錄。



BLACKPINK無疑已經成為了「YouTube女王」，在K-pop女團的歷史上留下了濃墨重彩的一筆。 目前，她們的官方YouTube頻道中，點擊量超過17億次的影片共有4個，分別是〈DDU-DU DDU-DU〉（22億次）、〈Kill This Love〉（20億次）以及〈BOOMBAYAH〉（17億次）。



舞蹈影片的爆炸性點擊量是BLACKPINK的獨特標籤，足以感受到全球粉絲們對她們表演的熱切關注。〈How You Like That〉的MV本身點擊量最近也突破了13億次，持續保持著高熱度。



〈How You Like That〉的歌詞傳遞了無論身處何種境地，都要高飛的決心與勇氣。 該曲曾在2020年美國MTV音樂錄影帶大獎中獲得「夏季最佳歌曲」（Song of The Summer）獎項，並被YouTube評為同年「全球夏季熱門歌曲」（Global Top Summer Song）榜首。 該曲的音源成績也十分強勁。 當時不僅在韓國音樂榜單上獲得「Perfect All Kill」（全殺榜），還在Spotify全球TOP50榜單中位列第2名，在英國官方單曲榜TOP100和Billboard Hot 100中分別取得了第20位和第33位，展現了在主流流行音樂市場中的顯著成績。

截至目前，BLACKPINK已擁有共47個點擊量破億的影片，展現了她們在YouTube上的強大影響力。 她們的官方YouTube頻道訂閱人數超過9480萬，位列全球所有男女藝人之首，頻道內容累計點擊量已突破367億次。

原本擔心個人合約已經脫離YG娛樂的BLACKPINK成員們很難再以完整體亮相，但YG透露BLACKPINK計劃於2025年以完整體回歸，並通過世界巡演繼續與粉絲見面，給眾人吃了一顆定心丸。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞