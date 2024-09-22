【韩网热门】BLACKPINK Jennie美版《BAZAAR》写真！网友：谁拍的？？丑到哭

BLACKPINK成员Jennie为时尚杂志《BAZAAR》美国版10月号拍摄了一组时尚大片。

本次的画报主打黑、白两种风格，Jennie换上两色服装倾情诠释时尚魅力，无论是长卷发还是短发造型都展现了与以往完全不同的时尚。





韩国网友评论：（以下留言仅为搬运theqoo内容，不代表KSD立场）

1. 是故意这么拍的吗？ 镜头从上往下，感觉像大头娃娃

2. 有一种李孝利的感觉

3. 感觉很一般啊，为什么这么拍啊

4. 拍成这样我都不知道怎么评价，模特可是Jennie啊，成果就是这种？？

5. 那么美的Jennie被拍成这么丑也是不容易啊

6. 美版《BAZAAR》主编换成Samira Nasr之后都审美下滑，之前主编是Glenda Bailey时期拍了很多有趣的风格，现在的画报很普通，完全不像《BAZAAR》

7. 《BAZAAR》的画报是这种实验性风格吗???

8. 怎么会把人拍得这么丑，这可是画报啊

9. 长发的照片真的丑到无法形容

10. 短发造型太搞笑了

11. 表情全都一模一样

12. 摄影师到底是谁？？

13. 所以这是美国感性？？

14. 像是理发店写真，哈哈哈哈哈哈，留在脑海里的只有她的两颗兔牙

15. 摄影师是美国人，经常拍miumiu，还蛮出名的，但是他追求的美感怎么是这样的

16. 好陌生啊，还是影片里的Jennie比较美

17. 感觉是我拿相机拍出来的，拍得太丑了

18. BLACKPINK很会拍写真啊，为什么这次会这么丑

19. 这照片的角度太奇怪了

20. 只有封面照是最好看的，怎么能把Jennie的脸和身材拍的那么丑啊

21. 角度奇怪，而且是不是忘记修腰线和胳膊线条了

22. 放大了她的缺点

23. 确实是另粉丝震惊的照片

24. 有点《VOGUE》的风格，但是角度和表情为什么这样啊，这是Jennie写真里最不好看的

25. 太写实了，背景就用了块白布

原文：https://theqoo.net/square/3410423505

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