韩国版「巨石强森」上线！马东石制作拳击手真人秀《I Am Boxer》

演员马东石（马东锡）主导的全球拳击生存实境节目《I Am Boxer》将於今年年底在tvN隆重登场。

该节目以横跨海内外的拍摄地点、犹如好莱坞大片的壮观任务为特色，展现出前所未有的庞大制作规模。 此外，节目也计划同步登上全球流媒体平台，预计将掀起一波拳击热潮。

马东石亲自参与节目企划，凭藉多年习拳经历与专业背景为节目增添真实感与专业度。 他目前身兼体育馆馆长、拳击教练及赛事推广人等多重身份，对於拳击界具有高度影响力。 节目的最终对决场地更选定在他所经营的拳馆——一处曾上演无数传奇对战的神圣擂台，这一安排势必将参赛激发者的斗志与荣誉感。



马东石自幼就就十分热爱拳击，获颁大韩拳击协会「名誉七段证书」，证书发放仪式上他就曾透露：「从14岁中学时代开始接触拳击，挥汗训练、跑山、锻炼身体，如今感到当时的努力得到了回报。 虽然经历了许多伤病和挑战，但拳击一直是支撑我人生的支柱。」



节目制作团队同样星光熠熠，由打造过军事生存节目《钢铁部队》与极限情侣对抗秀《2亿9千：结婚战争》的导演李元雄担任总导演，并由撰写《体能之巅：百人大挑战》、在全球引发热潮的编剧姜淑敬共同打造，强强备受联手期待。



最终回合更计划在被誉为「拳击圣地」的美国拉斯维加斯MGM Grand Arena举办，国际级规格令人瞩目，预计将成为年度最高潮一战。



目前，《I Am Boxer》正在公开招募挑战者，马东石将亲自参与最终选拔，寻找能在全球舞台上展现真正实力的拳击新星。

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