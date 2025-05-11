「脸蛋天才」车银优参加陆军军乐队面试，最快7月入伍！韩网友：谁还能净化眼球、王子就该免除兵役！

9 日据《体育世界》采访结果，车银优在当天参加陆军军乐队面试。他的经纪公司 Fantagio 娱乐也表示：「车银优确实参加了陆军军乐队面试。但目前无法得知是否合格，还请理解无法详细说明。」

据兵务厅透露，陆军军乐队今年3~4月接受申请，面试是在首尔国立显忠院内的国防部军乐队进行的，合格与否将在29日通过兵务厅网站公布。据悉，如果车银优通过陆军军乐队面试，将在7月进入新兵训练所接受基础训练，之后在陆军军乐队服役。

车银优作爲偶像组合 ASTRO 的成员兼演员积极活动中， ASTRO 将在6月7日和8日在仁川 Inspire Arena 举办第四次单独演唱会《The 4th ASTROAD， Stargraphy》，这也是他们时隔3年再合体。目前他正在和朴恩斌拍摄 Netflix 新剧《The Wonder Fools》，该剧是部超能力喜剧动作冒险剧，设定於1999年末世论盛行的时代，讲述一群笨拙的平凡人意外获得超能力，为保护海成市的和平与反派进行战斗。



而车银优参加陆军军乐队面试的消息一曝光，也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「请免除脸蛋天才的兵役 呜呜」、「车银优这种军乐队一定抢著要，可以安排他参加各种活动宣传」、「用脸为国争光了，不应该免除兵役吗」、「那程度的名人很容易被选中，毕竟军乐队也得宣传」、「谁能代替他去啊」、「不行啊！怎么这么快就要去了」、「别去啊啊」、「应该会出现数万张绝美照片」、「谁还能净化眼球」、「银优啊～姊姊没有信心送你走」、「显忠院的活动超级多，能经常看到他了」、「王子就该免除兵役」等等。



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