郑雨盛、孔刘、李栋旭、赵寅成，男神们也很孤独：不是不想结婚，而是没办法！

赵寅成、孔刘、郑雨盛、李栋旭，哪一位不是韩流圈赫赫有名的男神，但是最近他们异口同声地袒露「怎么结婚这么难啊？」

人们常说「爱情就是时机」，但往往现实中人们很难抓住那个时机，更何况作为艺人，恋爱被视为禁忌，因此他们更容易错过时机。 过了适婚期年纪而未能结婚或恋爱的帅气男神们的坦诚告白引起了关注，众人均透露自己并非「不想结婚或恋爱」而是「没办法」。

前不久播出的《心酸的哥哥申东烨》中，赵寅成坦率地吐露了对结婚的苦恼。 他表示：「随著年龄增长，作为男人在恋爱方面失去了自信。 」他坦言大部分人都是与比自己年纪小的人交往，而不是比自己年长的人谈恋爱，为此他也感到了危机，「除了名气之外，比起我年轻的人会喜欢我吗？ 」赵寅成今年已经43岁了，正值适婚年龄。 他还透露了来自母亲的压力：「（结婚）不是不想，而是没办法，所以妈妈说『你应该有个孩子，如果有的话，就把他带回来』。」 赵寅成表示自己现在很满足，「即使不结婚，只是谈恋爱，也会很满足啊，不一定是『不结婚』或者『一定要结婚』，那太极端了。」 他还打趣道：「我曾和朋友们开玩笑说，我会比任何人都更早搬进养老院，那样可能更好。」



51岁的演员郑雨盛也多次表达过类似的想法。 他一直以来都坦诚地说：「不是不结婚，而是没能在年轻时结婚，错过了时机。 」去年在出演成始璄的YouTube节目时成始璄问道：「当然，即使有女朋友也不会说，但是如果感到孤独或者想恋爱，应该怎么办？ 别人会问你为什么不结婚吧？ 我也经常被问，所以才问你的。 但其实这种问题已经没有意义了。」郑雨盛强调道：「不是不结婚，而是没能结婚，错过了时机。 」



困难的并不只是结婚。 今年42岁的演员李栋旭在上个月做客节目《藉口GO》时表示：「会为前女友做这些事，但不记得是什么时候了。 现在好像不能再恋爱了，太麻烦了。 恋爱的话首先要变熟悉，不是吗？ 该怎么做呢？ 太遥远了。」刘在锡回答：「如果太长时间没有恋爱，就会害怕开始。 」李栋旭点头同意道：「而且一个人待著太舒服了，想恋爱但又觉得麻烦。 」他还指出恋爱困难的另一个原因：「现在年龄也不小了，不像以前那样『好吧，就试著交往吧！』 」由於觉得需要慎重，所以很难跨出第一步。 李栋旭还称：「现在已经没有能遇见异性的环境了，自然而然地遇见也不行了。」刘在锡指出了现实问题：「无论去哪里，只有走出去才能有邂逅。 但他一直在拍摄。」对此，李栋旭表示：「因为一直工作，所以休息日只想一个人待在家里。 需要不见人、独自静静待著的时间。 比如看剧时，一个人看就可以按照我的喜好、我想看的看。 如果有其他人在，就要考虑这个人的喜好。」分享了自己已经习惯独处的情况，引发了共鸣。



除此之外，在tvN《刘Quiz on the Block》中，孔刘坦言：「我不是那种让女生喜欢的类型」，「在爱情面前，我不是那种果断或勇敢的男人」。他还分享了自己在演绎浪漫角色时的秘诀：「现实中的孔刘有点难相处，所以演戏才很有趣，因为我可以藉助角色去做平时因为害羞而无法做到的事情，有一种代理满足感。」



对於男神们无法结婚、谈恋爱的言论，网友们纷纷热烈回应道：「我来就好了」、「现在已经排队了」、「年龄差没关系」、「连赵寅成都在反省......」等。

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