【韩网热门】韩国律师：「HYBE真正目标不是胜诉，而是折磨对方」

*原标题：HYBE所做的难以理喻的舆论操控+诉讼战=反公众参与策略诉讼

韩国새올法律事务所的李贤昆律师（音译）今日在脸书PO文：「HYBE持续提出渎职、争夺公司、掩盖性骚扰等法律问题，对闵熙珍进行打压，并非为了获得结果。

主要目的只是将法律问题持续拖延。 因此，一旦一个问题结束，就会再提出其他问题。

有人问金・张律师事务所（*HYBE的法律代理人）为什么要进行不可能胜诉的诉讼，这样问是不明白这是为了引发问题、持续制造争议状态。 这是高度专业的法律谘询。

利用争议状态作为理由，不遵循法律、随心所欲地行事。 这种流氓手段在分让型商街和都更联盟中十分常见。

我不认为这样利用法律是正当的。

因为股东大会的解雇行为被判定为违反股东间协议，所以这次是通过理事会进行解雇。 理事会的意愿不就是HYBE的意愿吗？ 不过掩耳盗铃罢了。

然而，这种大量攻势的做法，一般人通常会无法忍受而最终退出。 我认为这不是正义。 看到这种情况，反而会产生想要支持的心情。」

反公众参与策略诉讼（Strategic Lawsuits Against Public Participation，SLAPP）又称「封口诉讼」，是指为了压制对公共议题的批评或反对意见而提出的诉讼。 在韩国，这种诉讼也会被用来压制劳动争议。

这种诉讼中，原告的目的并不是获得胜诉判决，而是迫使对方支付法律应对所需的费用，并因恐惧和精神痛苦而放弃活动。



韩国网友评论：

1. 真的是流氓无赖集团

2. 无德企业

3. NewJeans加油

4. 原来是因为这样才不肯低调处理啊kkk

5. 难怪提出了毫无胜算的诉讼，没有能力却空有自尊心，啧啧

6. 对艺人和粉丝没有一丝一毫的考虑

7. 这是用合法途径把人耗死啊，那些接踵而来的诉讼真的不是一般人能承受

8. 我买专辑的钱被他们用来逼人走上绝路...？

9. 说他们是流氓都轻了，值得用黑道来形容

10. 追星20年，一直以为SM最差劲，现在看来SM完全是天使kk HYBE是另一个次元啊

11. 观察了几个月，真的感到恐怖，大企业对个人那样强硬，怎么能承受得住呢？

12. 他们不想听到任何忤逆意见，折磨NewJeans和闵熙珍是杀鸡儆猴... 怎会有这种娱乐公司

13. HYBE从一开始就是要折磨和毁掉她们，之前不是说要给NewJeans放长假吗，一旦打官司就会真的变成那样

14. HYBE的目的就是让大家感到疲惫、懒得关注，所以我更支持NewJeans发声

15. 坚决抵制HYBE

16. 为何这种企业会成为K-POP的中心呢，K-POP真的会因为HYBE而逐渐完蛋。 因为讨厌这公司，对防弹及其粉丝也失去好感

17. 除非HYBE倒掉、相关经营人员退出业界，否则K-POP真的要亡了

出处：https://theqoo.net/hot/3402543754

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