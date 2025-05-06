儿童节爱心风暴席卷韩娱圈!赵寅成、金高银、IU、BTS Jin、接力书写慈善传奇

在这个充满童真的五月，韩国娱乐圈掀起一场爱心接力赛。 赵寅成、IU、防弹少年团成员Jin三位顶级明星不约而同选择用特别方式传递温暖，为「5.5日儿童节」注入别样感动。

赵寅成：运动鞋里的温柔守护



5日，BASE CAMP COMPANY透露，赵寅成与首尔江东区某儿童福利院建立长期帮扶关系。 除每月定期捐赠零食基金外，今年特别准备儿童节礼物——200双崭新运动鞋。 这位「零食天使」的关怀清单令人动容：从辣炒年糕到生日蛋糕，从热狗pizza到特别观影会。 这次的运动鞋捐赠，是由娱乐业界人士组成的小团体「manna」发起，每年固定在儿童节与圣诞节捐赠儿童鞋款，而赵寅成今年正式加入行列。 此外，赵寅成也曾在电影《神鬼海底捞》的试映会上，邀请育幼院青少年、罕见疾病与肢体障碍患者及其家属共30人参加，留下特别回忆。 他自2020年起便持续参与儿童罕见疾病医疗援助活动，低调行善，深受赞誉。

IU：1.5亿背后的细致关怀



同日，EDAM娱乐公开IU以「Uaena」名义捐赠1.5亿（韩币，下同）的善举。 这笔善款经精密分配：6200万注入「伊甸儿童之家」助力青少年自立空间改造，9000万惠及「仁爱村」和「仁爱残疾婴幼儿院」，用於老旧锅炉更换、医疗康复以及儿童节相关支出，实际改善孩子们的生活环境。 这位29岁就入选《福布斯》「亚洲慈善英雄榜」的捐赠女王，持续在出道纪念日、生日等特别时刻书写慈善传奇，今年3月还为山林大火捐出2亿。

Jin：从1亿医疗捐到灾区炊事班



防弹少年团大哥Jin向首尔峨山医院儿童病院豪捐1亿，用以支援小儿患者的治疗与医疗设施改善，他坦言：「看到孩子们与病魔搏斗的模样，心里总是很不舍。 希望他们早日康复，重新在阳光下奔跑。」

Jin早在2019年便超过1亿捐款门槛，成为UNICEF「荣誉捐赠者俱乐部」一员。 他不仅持续为开发中国家的罕见病童提供捐助，今年初也向高丽大学医疗院捐赠1亿韩元。 此外，4月还默默前往庆尚北道山火灾区，亲自穿上围裙在免费食堂服务。

金高银：持续5年的爱心



这一天金高银向首尔大学儿童医院捐赠了5,000万，用於改善儿童的医疗环境。此次捐款是她自2021年起开展公益活动以来持续行善的延续。金高银这5年来的捐款，一直用於帮助因经济困难而难以接受治疗的慢性病或重症儿童。她的善举尤其对於处於医疗弱势地带的儿童，提供了实质性的帮助，改善了他们的治疗条件与整体医疗环境。

四位艺人在奉献爱心的同时，事业版图也在持续扩展：赵寅成与车太铉共建经纪公司，IU凭Netflix 《苦尽柑来遇见你》中母女双角演技获赞，Jin则即将启动全球18场巡回公演，金高银的新剧《恩中与尚渊》、《自白的代价》即将与观众见面。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻