《大力女子姜南顺》演员惊喜出击《因为不想吃亏》！继金海淑后，边佑锡变身超商兼职生、金廷恩也来了

由申敏儿、金永大、李相二、韩智贤主演的《因为不想吃亏》，因搞笑有趣的剧情，上周首播后也获得不少好评。

在前两集中，孙海英（申敏儿 饰）得知前男友安雨宰（高旭 饰）抄袭他的点子提案且未婚女职员不能被选爲公司内部招募第一名的传闻后，决定举行「假结婚」仪式。经过孙海英的多次求婚，「便利商店兼职生」金志旭（金永大 饰）决定答应她，而孙海英一直以为金志旭普通男，没想到身穿帅气西装现身后，带来180度大转变，让所有人都超震惊 XD



在《因为不想吃亏》中，与金政植导演合作过《大力女子姜南顺》的演员们全体出动，成爲话题。前两集中金海淑（饰演 金志旭的奶奶）、李承俊（饰演 孙海英的父亲）、金基斗（饰演 孙海英的小学体育老师）助一臂之力，接下来金廷恩、边佑锡、李中玉将陆续当场，他们会对剧情产生什么样的影响呢？

公开的新剧照中，孙海英和金志旭因金廷恩、李中玉的登场而不知所措；另一张剧照则是孙海英和「便利商店兼职生」边佑锡见面，她拿起一大把软糖走向收银台时，不知道因为什么事而感到失望，边佑锡用略微懵懂的表情看著她，他们之间的关系也让人好奇呢！



另一组剧照则是金志旭和孙海英的好友南紫妍（韩智贤 饰）、车喜星（朱珉炅 饰）见面的样子，金志旭当天不是作爲「便利商店兼职生」而是作爲孙海英的「假新郎」面对两人。他们会展开什么样的秘密作战？不想吃亏的孙海英能否不受人们的怀疑，顺利和金志旭举行婚礼，期待明天（2日）的播出啊！



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