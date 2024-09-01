演技蜕变！张娜拉在《好搭档》里的演技值得一个年末演技大赏

大家最近有没有追看韩剧《好搭档》呢？

该剧讲述了人气离婚律师车恩京陷入离婚危机，她与新人律师韩宥利经常因案件产生激烈冲突，一场律师间职场斗争即将上演。张娜拉饰演的女主角在剧中演技杀疯了，值得一个年末的演技大赏！！！

据韩媒分析，演技大奖的评选条件包括演员的演技、作品的票房表现，以及演员与电视台之间的关系。也就是说大赏获得者不仅要演技出色，还要有新鲜的演技挑战，并且出演的作品取得了明确的成绩，这是基本要求。 最后，与电视台的关系也是一个重要的考虑因素。



摆脱「童颜美女」形象，蜕变为职业女性

自从出演KBS2《童颜美女》以来，张娜拉一直未能摆脱可爱且柔弱的形象。 尽管她在《VIP》和《我的Happy End》中挑战了其他性格的人设，但都反响不大。直到《好搭档》中，她饰演的离婚专业律师车恩京，成功地完成了形象转变，语气、表情十分贴合人设。 车恩京的语气冷酷而生硬，干脆又俐落，眼神中总是充满力量。 这种「令人愤怒的语气」是张娜拉深思熟虑后精心设计的结果。 她饰演的车恩京，以「我们要在既定的情况下为客户带来最大利益」为信条，做出冷酷无情的选择，与以往的张娜拉扮演的形象截然不同。



虽然车恩京对情感投入的人嗤之以鼻，并总是追求利益和效率，但仔细观察她的内心，依然可以发现她的温暖人性。 特别是在经历了自己的婚姻危机后，她逐渐接近自己过去疏忽的女儿，展现出浓浓的母爱。 随著剧情的推进，观众不禁为逐渐认识到人类重要价值的车恩京加油打气。

大众文化评论家郑德贤表示：「她清晰的发音、冷峻的形象，以及在一瞬间爆发出的压抑怒火，冲击力十足。 她已经完美地摆脱了童颜美貌的形象，蜕变为职业女性。 她在律师的冷酷与母亲的温情之间游刃有余的演技，堪称一绝。 」

「巴黎奥运会」也无法阻挡的独霸局面，收视率20%指日可待

《好搭档》在仅仅播出四集后收视率便突破了13.7%，一路高歌猛进。 第5集时因2024年巴黎奥运会的播出而停播。 如今奥运会结束，《好搭档》继续保持著独霸局面。 尽管各电视台都推出了大量新剧，但《好搭档》的收视率依旧节节攀升。 尤其是在8月24日播出的第9集收视率飙升至17.7%，而瞬间最高收视率甚至达到了20.2%。



过去四年间，SBS演技大奖的获奖者包括李帝勋（《模范计程车2》超过20%）、金泰梨（《恶鬼》11.3%）、金南佶（《解读恶之心的人们》8.3%）、金素妍（《The Penthouse 3》19.5%）、南宫珉（《Stove League》19.1%）。 考虑到获奖作品的收视率通常在20%左右，《好搭档》在这一点上已经具备了充分的条件。

与SBS合作就必定大获成功

自2002年通过《开朗少女成功记》与SBS结缘以来，张娜拉陆续主演了SBS电视台的《皇后的品格》和《VIP》，此次《好搭档》是她与SBS的第四次合作。前两部作品也都获得了超过15%的收视率，取得了成功，可以说她主演的SBS作品都大获成功，为电视台贡献了一波好收视。



在演技大奖的评选中，电视台忠诚度是一个重要的考量因素。与电视台合作了多少作品、是否有未来的合作计画，这些都可能成为评选的标准。虽然张娜拉出演的SBS作品数量并不多，但考虑到她每次都取得了巨大的成功，已具备了相当的价值。

最后，广大网友们也对出道23年的张娜拉抱有极大的好感和极高的认可度，大家纷纷留言支持：「她演技一直都很好，这次演技更是绝了」、「看了《好搭档》之后让我情不自禁地去找她之前的作品来看」、「雨中的戏份太绝了」、「今年不拿大赏的话真的是天理难容」、「她就是车恩京本人吧，演得太好了」等。

此外，《好搭档》作为Viu Original剧集已於7月12日起独家播出。

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