《鱿鱼游戏3》最新预告&上线时间：李政宰从棺材中现身，曹柔理受困期间产子？婴儿哭声引发关注！

万众瞩目的Netflix热门韩剧《鱿鱼游戏3》公开的最新消息中，预告了第三季史诗般的结局（最终章）。

即将上线的Netflix全球热门作品《鱿鱼游戏3》预告片终於公开，确定在6月27日公开播出。





Netflix透过官方YouTube频道公开了标题为「赌上456亿的最后游戏即将开始」的正式前导预告，该影片上传约三小时便突破20万8千次点阅，相当火爆。



预告片的开头，身穿粉红制服的守卫们伴随著轻快的音乐，抬著装有淘汰者尸体的棺材进入游戏参加者的生活区域。当棺材打开，便可见成奇勋（李政宰 饰）脸上带血躺在其中。当棺盖被掀开时，他露出一种茫然的神情睁开双眼。

紧接著，画面呈现参加者们随机抽取红色与蓝色的球，在如迷宫般的空间中彼此相遇，暗示第三季中将登场的新游戏，令人更加好奇内容。



依然追踪著生存游戏场的警察俊昊（魏化儁/魏河俊 饰）以及不知何故独自巡视场地的粉红守卫姜霞（朴圭瑛 饰）等众多主要角色，也让观众对接下来的发展更加期待。

预告片尾声传来新生婴儿的啼哭声，让人好奇身为孕妇的纯熙（曹柔理 饰）将面临怎样的命运。



《鱿鱼游戏》自2021年第一季公开以来席卷全球，创下Netflix历史上最高收视纪录，第二季亦在去年第四季累积观看次数突破1亿6570万次。

第三季与由7集构成的第二季一同拍摄，并将於第二季公开后六个月的今年6月27日正式与观众们见面。

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