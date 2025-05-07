【劲爆】金赛纶遗属公开重要录音：首度坦承「中学被迫失身！」金秀贤吐槽女爱豆「海带味」！证人国外遇袭FBI介入

已故女演员金赛纶的遗属法律代理人、法律事务所「富裕」律师夫硕智，今日下午与YouTube频道「横竖研究所」（简称「横研所」）代表金世义共同召开记者会，公开金赛纶生前录音指控演员金秀贤，并揭露录音持有人近日在美国遇袭事件。这是继今年3月27日首次记者会后，遗属时隔40日再度发声。

录音内容：指控金秀贤「强迫关系」与不当行为

金世义在记者会上公开一段声称摄於2025年1月10日（美国时间）的录音，表示该录音为金赛纶去世前一个月在新泽西州咖啡厅与知情人士的对话。根据录音内容，金赛纶透露以下指控：



▼交往与分手时间：自中学时期与金秀贤交往，大学初期分手，并称「从中学起就感觉被利用」。

▼性关系争议：首次发生关系於国二寒假，坦言「现在回想应属被强迫」，并称因未反抗遭外界质疑精神状态。

▼侮辱他人隐私：指控金秀贤曾传送与其他偶像的亲密照片（原话：그 짓 하는 사진이요/做那事的照片），并以「海带味」为由将对方手机备注为「海带」。



经纪公司涉40亿韩元收购录音未果

金世义进一步爆料，金秀贤所属经纪公司「Gold Medalist」一名高层曾联系录音持有人，提出以40亿（韩币）收购该录音，随后金秀贤律师团亦尝试接触该人士，但均未达成协议。



录音持有人遇袭 遗属控「教唆杀人」

记者会召开导火线为录音持有人近日在美国遇袭，甚至连女儿都受牵连。夫智硕律师指出：

▼该名人士於美国时间4月30日遭韩国籍与中国籍朝鲜族人士袭击，颈部被刺9刀（根据现场公开的医疗报告，头部和脖子也有受伤，还有脑震荡，一共缝了32针）。

▼袭击者从纽约JFK机场入境，案件现由FBI主导调查。

▼遗属认为事件属「教唆杀人」，为防止事态扩大而决定公开部分证据。

▼录音持有人的妻子为外籍人士，采访中提到演员元斌提供了很多帮助。



此次公开的录音内容与袭击案，恐使金秀贤陷入法律与形象危机。目前「Gold Medalist」尚未回应指控。

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