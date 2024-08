又是神级组合！ Sam Smith惊喜邀请太妍合唱16亿点播名曲〈I'm Not The Only One〉

英国著名歌手Sam Smith(山姆史密斯)今(29)日在IG惊喜预告会和太妍翻唱自己的名曲〈I'm Not The Only One〉,歌曲稍早已公开。

Sam Smith正庆祝首张专辑《In The Lonely Hour》发行十周年,推出《In The Lonely Hour》十周年纪念版专辑,先前才找日本名歌手宇多田光翻唱〈Stay With Me〉,现在又找上韩国名歌手太妍翻唱〈I'm Not The Only One〉,两首歌都是Sam Smith在YouTube点播破10亿的名曲,两次「神级组合」只能让人赞叹再赞叹。

▼Sam Smith《In The Lonely Hour》十年前十年后



▼Sam Smith邀宇多田光合作



▼太妍



▼〈Stay With Me〉原版MV&宇多田光翻唱纪念版



▼〈I'm Not The Only One〉原版MV&太妍合作翻唱纪念版



歌曲释出不到一小时,聆听后的观众纷纷给予好评「组合太棒了」、「意想不到但非常喜欢」、「太妍嗓音好融化」……等等。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

