又是神级组合！ Sam Smith惊喜邀请太妍合唱16亿点播名曲〈I'm Not The Only One〉
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又是神级组合！ Sam Smith惊喜邀请太妍合唱16亿点播名曲〈I'm Not The Only One〉

KPOP   2024年8月29日   星期四17:54   草莓  

（封面图源：太妍IG@taeyeon_ss截图、Sam Smith IG@samsmith截图）

英国著名歌手Sam Smith（山姆史密斯）今（29）日在IG惊喜预告会和太妍翻唱自己的名曲〈I'm Not The Only One〉，歌曲稍早已公开。

（图源：Sam Smith IG@samsmith截图）（图源：太妍IG@taeyeon_ss截图）

Sam Smith正庆祝首张专辑《In The Lonely Hour》发行十周年，推出《In The Lonely Hour》十周年纪念版专辑，先前才找日本名歌手宇多田光翻唱〈Stay With Me〉，现在又找上韩国名歌手太妍翻唱〈I'm Not The Only One〉，两首歌都是Sam Smith在YouTube点播破10亿的名曲，两次「神级组合」只能让人赞叹再赞叹。

▼Sam Smith《In The Lonely Hour》十年前十年后

▼Sam Smith邀宇多田光合作

▼太妍

▼〈Stay With Me〉原版MV&宇多田光翻唱纪念版

▼〈I'm Not The Only One〉原版MV&太妍合作翻唱纪念版

歌曲释出不到一小时，聆听后的观众纷纷给予好评「组合太棒了」、「意想不到但非常喜欢」、「太妍嗓音好融化」……等等。

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