全面复出拍戏！徐睿知时隔三年回归，主演惊悚新剧《人间的森林》

女演员徐睿知即将以新剧《人间的森林》（《인간의 숲》）回归演艺圈。

根据韩媒《SPOTV News》独家报导，徐睿知正在就主演该剧进行最终协调，若确定出演，将是她自2022年主演《夏娃的丑闻》（《이브》）之后，时隔约三年的回归之作。

《人间的森林》改编自人气惊悚网路漫画，原作於连载期间即使被标为「19禁」，仍因其高完成度与紧张氛围，在读者之间获得极高评价与死忠支持。 该剧目前正在洽谈OTT平台上线事宜，预计将以线上流媒体形式与观众见面。



徐睿知近年来鲜少露面，主要原因与2021年爆出的争议有关。 当时她被爆出过去与演员金正贤交往期间，疑似干涉对方的拍摄行程、要求其在工作中避免与女性有过多接触，甚至导致男方态度变化剧烈，冷暴力对手戏女星徐玄。此后她又被踢爆曾是校园霸凌加害者，一度引发舆论哗然，也让徐睿知的形象与演艺活动受到重创。 随后她暂停活动并长时间未公开露面。



直到2024年6月，徐睿知与经纪公司Sublime 签订专属合约后，逐步展开复出行程。 她曾亮相《SNL Korea》等综艺节目，尝试重新与观众建立连结。

如今以《人间的森林》正式重返戏剧圈，观众也好奇徐睿知是否能凭藉此次作品挽回过往演技实力与人气，重塑其在演艺圈的地位。

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