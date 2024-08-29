南宫珉&朴恩斌主演棒球韩剧《Stove League》确定翻拍日版！「投捕」河道权&车烨出席签约仪式

2019年底至2020年初播出的棒球主题热门韩剧《Stove League》（台译「金牌救援：Stove League」，港译「奇迹拍档」），近日确定翻拍日版。

昨（28）日，SBS Media Group旗下负责电视剧制作与流通的子公司Studio S，和日本NTT Docomo、吉本兴业的JV（合作法人）NTT Docomo Studio&Live，於首尔COEX举行的「BCWW 2024」（2024国际广播电视市场）举行《Stove League》日本翻拍及共同制作之签约仪式。



《Stove League》直译是「火炉联盟」，「火炉联盟」指职业球团在结束联盟赛季后开始战力调整，包括交易球员与薪资谈判，由於时节通常是冬天，是球迷围著火炉谈论棒球的时节，所以叫「火炉联盟」。《Stove League》故事即讲述垫底的职业棒球队「Dreams」迎接新任棒球团长（南宫珉饰演），新团长在休季时与营运组组长（朴恩斌）等下属合作重振球团。



如同剧中的「Dreams」重振雄风，《Stove League》实际播出时收视「开低走高」翻倍涨，最后一集达到全国收视率20.8%佳绩，贴近真实职棒且热血的情节，连不看剧的棒球迷都身受动容且喜爱，整部作品还拿下「2020百想艺术大赏电视剧部门作品赏」，主演南宫珉夺得「2020 SBS演技大赏」。剧终逾4年，《Stove League》不只是剧迷心中的最佳棒球题材电视剧，也是值得再三回味的职场剧。



翻拍签约仪式上，Studio S代表洪成昌表示希望藉由此次合作，提高今后在日本市场的竞争力。仪式上更特别邀请到了剧中饰演王牌投手「姜斗基」的演员河道权，还有饰演捕手「徐英柱」的车烨，「投捕组合」令人瞬间怀念起剧中情节。两位也在IG限时动态分享相关照片，文字传达对日版的期待。



《Stove League》编剧李信和（又译李信华）发文表示很期待翻拍作品，同时感谢演出他写下的20胜投捕搭档姜斗基（河道权）和徐英柱（车烨）的出席，文末写下：「《Stove League》饱含著我的真心，哪怕是一瞬间也能感受到，对所有人都是，从首播到现在依然莫忘感恩。」



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