《九龙城寨之围城》红遍亚洲，韩国定档10月上映！全新预告片气氛压抑超紧张

《九龙城寨之围城》今年5月首映以来引起现象级轰动反响，口碑延烧3个月后终於敲定韩国上映档期，有望在韩国引起新一轮港式奇幻动作片热潮。

《九龙城寨之围城》是郑保瑞导演的动作片，讲述「陈洛军」偶然进入20世纪最后的无政府地带「九龙城寨」，逐渐成为城寨一员并与针对他们的恶人展开最后战争的故事。 片中打斗场面痛快淋漓令人眼花缭乱，几位主角的塑造也有血有肉极富魅力，一上映就大获好评，截至8月18日已创下了香港本土电影历代票房第二的记录，全球票房收入更突破1亿美元。

29日发布的启动海报展示了巨集伟的九龙城寨和极具压迫感的视觉效果、不愧被称为「20世纪最后的无政府地带」，海报下方写道「战争已经开始」，各位主角站在城寨前方，流露出坚定的气场。



同时公开的启动预告片以陈洛军初入城寨的视角展示城寨居民为生计而艰苦奋斗的场景，让人联想到1980年代香港的九龙城寨，增强了影片的沉浸感。 随之而来是丰富多样且紧张感十足的动作场面，结合海外主要媒体的正面评论，比如「今年最佳动作电影」（Film School Rejects）、「两小时的肾上腺素飙升」（Screen Daily）、「热烈的（卫报）、「疯狂的」（FLICK FEAST），令人期待感不断上升。

特别是香港著名动作演员及导演洪金宝的强烈登场，让香港武侠电影的粉丝更加兴奋。 城寨实际头目「龙卷风」（古天乐 饰）散发出压倒性的气场，说道：「警告你！城寨唔到你乱嚟，搞事... 命都冇。」 令人对两派人马的尖锐矛盾更加好奇。



《九龙城寨之围城》导演郑保瑞已有多部电影在韩国备受赞誉，例如《西游记》系列、《智齿》、《意外》等。 他凭藉此次作品在第77届坎城影展入选「午夜展映」单元、第28届富川国际奇幻电影节闭幕作、第57届锡切斯电影节官方奇幻单元竞赛邀请、第28届加拿大奇幻电影节官方邀请、第23届纽约亚洲电影节闭幕作、第24届瑞士纳沙泰尔国际奇幻影展「最佳亚洲电影奖」、 以及第23届达拉斯亚洲电影节闭幕作等，受到全球多个知名电影节的关注。

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