宋智孝变身海女练习生，睽违7年为纪录片新作访台！超宠粉亲自要求现场粉丝提问还送上签名〜

在首映前，宋智孝在影厅外先与粉丝们及媒体们见面。她穿著一袭浅米色正式礼服现身，满脸笑容看起来心情相当棒。她表示睽违7年能够再度来到台湾，让她相当开心，她也惦记著7年前她曾来台吃过的火锅美食店，之前一直找不到搬去哪里了，这次终於让她找到了！不过大家询问她是否等等要去大快朵颐？她则可爱的笑著回答「是秘密喔！」，她更认出席间有她熟悉的老粉丝朋友们，并直接开心地挥手向他们打招呼。



宋智孝听说台湾也有类似济州岛海女的工作者，更是好奇如果台湾与韩国的海女们一起工作，应该会相当有趣。宋智孝透过本次的纪录片《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》尝试成为海女，她表示自己从小住在海边，妈妈是职业游泳选手，大阿姨也是一位海女，因此她对水一点都不陌生，也很喜爱水中活动。不过直到她体验后，才发现「会游泳」跟「会潜水」是两回事。她花了很长时间才潜入水中，不过她还属於海女幼幼班，她更期许自己也能成为深潜水下20公尺的高等级海女。



宋智孝希望透过本次的纪录片，让大家更加认识海女这个职业，也更了解她们日常的辛苦以及人生故事。看了之后会让大家了解到，不论从事哪一个领域的工作，每个人都在努力地发光发热，海女也是一样。她们总在早上入海，下午忙农活，晚上照顾家人，日复一日的重覆著这样的生活，依旧意志力坚强毫无怨言，令人相当敬佩。



《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》影片中记录著宋智孝踏上了美丽的济州岛，先是爬上能够俯瞰全济州岛的山上去体验滑翔飞行伞，让她开心尖叫。目前济州岛上约有2800位海女，而其中有三分之二以上的海女年龄都在60岁以上，所以现年43岁的宋智孝可说是海女中的老么。要成为海女之前，宋智孝先进行了海女的游客体验。



有一位37岁，已有8年资历的海女姜惠利先来指导她体验海女生活，惠利也表示一开始从本岛搬来济州，但实在听不懂济州的方言也让她难以融入海女们，原以为海女是个高收入的职业，但其实不然，因为海女能否入海也要看天气，如果遇上了天候不佳，很可能一个月只有10天能够入海，收入其实并不算稳定。



接下来宋智孝也拜访了资深海女们，并且表达自己想要接受海女训练，虽然海女们都告诉她这不是件容易的事，但她仍然表达强烈决心，於是开始了这个冒险。宋智孝从订制新的海女服，自己亲手制作浮球，学习如何潜入水中等等，一一完成了海女的冒险任务，虽然每次上岸时就累到躺平，但心中成就感满满。



与粉丝们共同观看《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》第一集，宋智孝更在现场要求接受粉丝们的提问，与粉丝进行互动，当她步出影厅时更是被许多热情粉丝们包围，宋智孝更耐心为大家签名留念，非常宠粉。《潜进韩国：宋智孝的海女冒险》将於5月11日起抢先在亚洲地区的BBC Earth频道与 BBC Player平台首播，宋智孝邀请大家一起透过影片体验她的精彩旅程。



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