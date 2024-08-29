又是神級組合！ Sam Smith驚喜邀請太妍合唱16億點播名曲〈I'm Not The Only One〉

英國著名歌手Sam Smith（山姆史密斯）今（29）日在IG驚喜預告會和太妍翻唱自己的名曲〈I'm Not The Only One〉，歌曲稍早已公開。

Sam Smith正慶祝首張專輯《In The Lonely Hour》發行十週年，推出《In The Lonely Hour》十週年紀念版專輯，先前才找日本名歌手宇多田光翻唱〈Stay With Me〉，現在又找上韓國名歌手太妍翻唱〈I'm Not The Only One〉，兩首歌都是Sam Smith在YouTube點播破10億的名曲，兩次「神級組合」只能讓人讚嘆再讚嘆。

▼Sam Smith《In The Lonely Hour》十年前十年後



▼Sam Smith邀宇多田光合作



▼太妍



▼〈Stay With Me〉原版MV&宇多田光翻唱紀念版



▼〈I'm Not The Only One〉原版MV&太妍合作翻唱紀念版



歌曲釋出不到一小時，聆聽後的觀眾紛紛給予好評「組合太棒了」、「意想不到但非常喜歡」、「太妍嗓音好融化」……等等。

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