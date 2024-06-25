《Stove League》播毕5年演员又相聚！Dreams职员到球员，蔡钟协也出现！

2020年由南宫珉、朴恩斌、吴正世与赵炳圭主演的黑马韩剧《Stove League》（Stove League：金牌救援、奇迹拍档），演员群与编剧李新华维持感情至今，昨（25）日又有消息再聚。

《Stove League》2019年底开播时成绩惨淡仅3.3%，后来逐渐走出口碑并拉高收视，隔年2月结局写下19.1%高收视率，南宫珉藉此拿下首座电视台大赏奖座，朴恩斌与赵炳圭后续演艺事业也一飞冲天，衍生「和南宫珉搭档的演员都会爆红传说」。《Stove League》也让演员们培养出好感情甚至是打棒球兴趣，戏剧播毕后助演群多次和编剧李新华聚会，或是揪团打棒球。



剧中饰演球团Dreams球探次长张宇硕的金基茂昨日下午在个人IG发文：「Stove League～～！！聚在一起就会幸福……2024.06.」并tag李新华编剧、徐浩哲（饰演打击教练）、河道权（投手姜斗基）、洪基俊（投手张振宇）赵汉善（四番打者林东奎）、李龙宇（协调员吉昌周）、尹炳熙（球探梁元燮）、车烨（捕手徐英柱）、金奉万（内野手姜太珉）、蔡钟协（投手刘敏镐）与自己，对死忠粉丝来说一眼望去全是熟人。徐浩哲也发了照片及一支餐桌上自己的影片。



自2020年

也许是忙碌，南宫珉、朴恩斌、吴正世与赵炳圭鲜少和大家聚聚，不过如今也跃升第一男主角的蔡钟这几年不时会出现！从2020年到现在2024年

蔡钟协在《Stove League》饰演新人投手刘敏镐，不时展现的小狗狗般灿烂微笑圈了不少粉丝，后来又演了《无法抗拒的他》、《由零开始爱上你》等剧人气直升，目前稳定担任第一男主角，去年甚至‎和朴恩斌再次合作了《无人岛的Diva》。他2020播毕当年聚会出现过几次，2022在金基茂的贴文里被提到「身不在心在」，2023小聚会也曾出现过。



见到《Stove League》演员群感情依旧，贴文底下不少粉丝留言感动，除了韩语留言还能见到日语留言，可见日本粉丝也相当多。

文末整理历年演员群合体后发文：

▼2020



▼2021



▼2022（相关报导：‎〈南宫珉婚礼上雪炫、河道权都因感动而哭，《Stove League》编剧写下感言：「相比电视剧，现实同样美丽」〉 在 Instagram 查看這則貼文 @stoveleague_wr 分享的貼文

▼2023（相关报导：‎〈《Stove League》三周年啦！Dreams林东奎、姜斗基、吉昌周等选手出席应援活动，编剧感性发文〉‎ 在 Instagram 查看這則貼文 @stoveleague_wr 分享的貼文

▼2024



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