具荷拉金库被盗案嫌疑人清晰正面照曝光！网友：越来越不相信她是自杀了

自本月22日SBS《想知道真相》节目首次公开具荷拉保险柜被盗案嫌疑犯的画像后，这几日的韩网一直都围绕著此事闹得沸沸扬扬，连歌手ZICO都牵扯其中。

最近某韩网论坛发布了《想知道真相》中所公开的具荷拉家保险柜被盗时CCTV拍摄到的嫌疑犯的高画质清晰版复原照，又一次在韩网激起千层浪。 照片去除了因是黑夜拍摄而导致的光，男性嫌疑人的脸清晰可见。



故구하라 자택 금고털이범 CCTV 고화질 pic.twitter.com/hNzb0pfqed — Maplenut (@MapleXnut) June 25, 2024

照片一公开即刻在theqoo上引爆热议，网友们纷纷表示：「走路奇怪，小拇指很短，熟人应该都知道是谁了吧」、「这人是不是ZICO我不知道，我只知道具荷拉的死不是自杀这么简单」、「一定要抓到他啊」、「这种程度的话，熟人应该一眼就能认出来了吧」、「太可怕了，什么时候才能抓住他」等。

《想知道真相》中有业内人士分析：「具荷拉手里的旧手机可能是潘朵拉的魔盒，这个人（偷盗嫌疑人）可能是很好奇魔盒里是不是有和自己相关东西的人，也可能是魔盒公开后担心受到严重影响的人。」 具荷拉的哥哥则表示：「保险柜里的东西我都整理过了，重要的东西都已经拿走了，嫌疑人偷走的时候可以说是拿了一个空柜子。」 据悉，具荷拉的家中有不少名牌手表和衣服，但这些完全没有被动过的痕迹，嫌疑人只是搬走了重大31kg的保险柜。 之后《想知道真相》节目组公开了嫌疑犯的草图。

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也正是这张草图使得歌手ZICO被部份网友指认是嫌疑人，纷纷涌入他IG里洗版，要求他给出自己案发当时不在场证明。 最终无法忍受恶意留言的ZICO通过经纪公司发布声明，称将起诉恶意留言者。

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