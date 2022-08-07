南宮珉自帶「旺搭檔」技能！李俊昊&朴恩斌&金宣虎全紅了

有些演員，不僅自己演技好，還特別旺他人，但凡與之搭檔過，都能在未來大火。
說的就是影帝南宮珉！最近有網友發現，和南宮珉搭檔過的演員們，有好幾位都已經成長為了大男主、大女主，且每一位都是當紅炸子雞。
在南宮珉主演的《金課長》中，李俊昊扮演的是與之相愛相殺的理事，兩人的「基情」為該劇貢獻了不少笑聲，到了年末頒獎禮，理所當然地成了最後歡迎的螢幕CP，上台領獎的兩人再現了劇中經典BOBO戲份。 而李俊昊的演技也從這部戲開始被真正看到，之後陸續主演了《只是相愛的關係》和《衣袖紅鑲邊》，尤其是在後部作品中李俊昊完美詮釋君主李祘，造就了全新的經典影視劇人物，實現了從愛豆到演技派的轉變，甚至比起之前當愛豆，作為演員的李俊昊有了更高更廣的知名度、熱度與人氣。
《金課長》「培養」出的另一位人氣明星就是金宣虎，這部戲還是他的影視劇出道作品，之後，金宣虎出演了《我的鬼神搭檔》、《抓住幽靈》、《百日郎君》等韓劇，每次都能給人帶來驚喜，不到4年的時間就從默默無聞的配角一躍成為男一號，以溫暖陽光的形象深入人心。 只是可惜的是，在爆紅的一年之後金宣虎陷入私生活醜聞，經歷了一段時間的沉寂之後日前通過舞台劇復出。
當下最火爆的韓劇當屬《非常律師禹英禑》，朴恩斌細膩到位的演技將「天才自閉症律師」禹英禑刻畫得淋漓盡致，創造了又一個人生角色，使得無名的ENA電視台一下子成為焦點。 而禹英禑也和南宮珉演過對手戲，在《棒球大聯盟》里飾演女一號「李世榮」，幫助男主勝秀（南宮珉 飾）重建Dreams隊，兩人也漸漸成為彼此必不可少的存在。 該劇除了精彩的劇情和各種反轉外，最讓觀眾驚奇的是該劇沒有按照韓劇慣有套路來，男主和女主居然沒有任何感情線，反倒是男一更願意看到女一和男二在一起，有著洞悉全域的智商和情商。
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