《Stove League》播畢5年演員又相聚！Dreams職員到球員，蔡鍾協也出現！

2020年由南宮珉、朴恩斌、吳正世與趙炳圭主演的黑馬韓劇《Stove League》（Stove League：金牌救援、奇蹟拍檔），演員群與編劇李新華維持感情至今，昨（25）日又有消息再聚。

《Stove League》2019年底開播時成績慘淡僅3.3%，後來逐漸走出口碑並拉高收視，隔年2月結局寫下19.1%高收視率，南宮珉藉此拿下首座電視台大賞獎座，朴恩斌與趙炳圭後續演藝事業也一飛沖天，衍生「和南宮珉搭檔的演員都會爆紅傳說」。《Stove League》也讓演員們培養出好感情甚至是打棒球興趣，戲劇播畢後助演群多次和編劇李新華聚會，或是揪團打棒球。



劇中飾演球團Dreams球探次長張宇碩的金基茂昨日下午在個人IG發文：「Stove League～～！！聚在一起就會幸福……2024.06.」並tag李新華編劇、徐浩哲（飾演打擊教練）、河道權（投手姜斗基）、洪基俊（投手張振宇）趙漢善（四番打者林東奎）、李龍宇（協調員吉昌周）、尹炳熙（球探梁元燮）、車燁（捕手徐英柱）、金奉萬（內野手姜太珉）、蔡鍾協（投手劉敏鎬）與自己，對死忠粉絲來說一眼望去全是熟人。徐浩哲也發了照片及一支餐桌上自己的影片。



自2020年

也許是忙碌，南宮珉、朴恩斌、吳正世與趙炳圭鮮少和大家聚聚，不過如今也躍升第一男主角的蔡鍾這幾年不時會出現！從2020年到現在2024年

蔡鍾協在《Stove League》飾演新人投手劉敏鎬，不時展現的小狗狗般燦爛微笑圈了不少粉絲，後來又演了《無法抗拒的他》、《由零開始愛上你》等劇人氣直升，目前穩定擔任第一男主角，去年甚至‎和朴恩斌再次合作了《無人島的Diva》。他2020播畢當年聚會出現過幾次，2022在金基茂的貼文裡被提到「身不在心在」，2023小聚會也曾出現過。



見到《Stove League》演員群感情依舊，貼文底下不少粉絲留言感動，除了韓語留言還能見到日語留言，可見日本粉絲也相當多。

文末整理歷年演員群合體後發文：

▼2020



▼2021



▼2022（相關報導：‎〈南宮珉婚禮上雪炫、河道權都因感動而哭，《Stove League》編劇寫下感言：「相比電視劇，現實同樣美麗」〉 在 Instagram 查看這則貼文 @stoveleague_wr 分享的貼文

▼2023（相關報導：‎〈《Stove League》三週年啦！Dreams林東奎、姜斗基、吉昌周等選手出席應援活動，編劇感性發文〉‎ 在 Instagram 查看這則貼文 @stoveleague_wr 分享的貼文

▼2024



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