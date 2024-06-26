李孝利说的一点都没错！卓在勋自己都快60岁了，却叫34岁的Nicole是「大妈」，吐槽「KARA是老人家」

艺人卓在勋继邀请日本AV女星登上自己的YouTube节目《No Back卓在勋》引发争议之后，又一次被骂上了热搜。

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1968年出生的他面对1991年出生的KARA成员Nicole（妮可）时，居然称呼对方为「大妈」。 前几日，Nicole作客了卓在勋的另一档节目。 卓在勋先是吐槽KARA的回归，表示「一点都不兴奋，却兴奋地跳舞。」 Nicole反驳道：「我们很帅啊，没在开玩笑。」 没想到卓在勋却再次吐槽KARA成员，称她们是「老人家」。



Nicole1991年出生，队内大姐LINE奎利和升延则是1988年生，最小的姜知英与许龄智是1994年出生，卓在勋却称：「你们不知道最近出道的爱豆有多少吗？」 Nicole坦然地回应：「他们有他们的魅力。」 话还没说完，卓在勋就打断她的发言，并嫌弃地说：「大妈们聚在一起要做什么？」 听得Nicole堂皇不已。



相关场景很快就引爆韩国网友的关注，大家纷纷指责卓在勋口无遮拦，怒斥道：「你也不看看自己多大了，68年生的居然好意思喊91年出的大妈」、「油腻中年男的水准」、「她是大妈，你是什么东西」、「把口无遮拦当幽默，你已经不适合当代的节目了」、「 很多人在你这个年纪都已经当爷爷了，你好意思叫别人大妈？」 、「闭嘴吧」、「人品太差」等。

去年11月李孝利作客卓在勋的《No Back卓在勋》时就曾直接怒怼对方与另一位MC，称：「看了你的YouTube，总是说错话，喜欢邀请一些善良的女孩来上节目，然后指使她们做这个做那个，你俩还真让人讨厌，喜欢玩弄别人......」



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