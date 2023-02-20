《Stove League》三週年啦！Dreams林東奎、姜斗基、吉昌周等選手出席應援活動，編劇感性發文

《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）可以說是棒球題材的「神劇」，就算原先不懂棒球也容易被吸引，而本身就是球迷的觀眾更為喜愛，2020年終映至今已三週年。

三週年之際，有團隊發起慶祝活動，包下咖啡廳做應援，展覽了《Stove League》「Dreams」球隊球衣與相關周邊商品，邀請Dreams球迷與球團共襄盛舉，林東奎選手（趙漢善 飾）、姜斗基選手（河道權 飾）、吉昌周選手（李龍宇 飾）與幕後推手李信和編劇都來到現場。



李信和編劇感性發文：「這兩天寒冷的天氣前來的《Stove League》與Dreams球迷，很好奇也很想見你們。在百忙之中陪伴我的一二號強投姜斗基、吉昌周，還有四番打擊者林東奎哥哥們，棒球打得好又長得帥，還這麼溫暖？像我這樣的人怎麼活啊……」並感謝準備應援活動的人員們，表示不知道工作人員有沒有著涼、吃飯，臉上卻洋溢著笑容迎接他們，他感到很心疼，最後表達對所有一切的感激之情。



林東奎與吉昌周的發文還透露Dreams會後有聚餐，球隊老大哥張振宇選手（洪基俊 飾）、捕手徐英柱（車燁 飾），球探組的張宇碩（金基茂 飾）、梁元燮（尹炳熙 飾），以及教練組的閔太成（徐浩哲 飾）都現身。劉敏鎬選手（蔡鍾協 飾）雖沒到場，但留言表達想念：「太想念了ㅠ」，張宇碩回應：「暈，把我們鍾協搶走了──」



推特上許多球迷朋友分享參與活動戰利品，包括入場券設計成球賽門票，沒能參與的海外球迷如小編我，只能說「很羨慕RRRRRR──」



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