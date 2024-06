〈Small girl〉首次合体表演在台湾！李泳知超怕D.O.都敬秀狂躲，结束后直接逃XD

21日李泳知发行新专辑,和都敬秀(EXO D.O.)合唱的〈Small girl〉因MV太过可爱蔚为话题,「李泳知的〈Small girl〉」关键词连续几天登上X流行趋势。

凑巧的是,李泳知和D.O.於〈Small girl〉发行隔日都在台湾开演唱会,昨(23)日李泳知惊喜担任D.O.演唱会嘉宾,两人合体献唱!此表演也成为〈Small girl〉两人首次合体的演出!

据现场流出的影片,D.O.表示两人在台北的行程刚好对上,李泳知便提议来到自己演唱会合唱。搞笑的是,李泳知出场后便和D.O.保持「绝对安全距离」,D.O.要她靠近点、透露她拍摄MV时也是这样,李泳知回答她还不想死。

开唱后李泳知仍死守距离,D.O.试图靠近把她逼到角落还拍拍她肩膀,但李泳知不理就是不理。唱完后,李泳知说完谢谢就直接跑,完全复刻MV她被D.O.突袭亲吻后的害羞样貌!李泳知再次逃跑一幕又在X上被疯传,李泳知自己也转发!



경수님 콘서트 게스트 참여 후기 https://t.co/M5Ja7sMbrP — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 23, 2024

无论是台湾还是韩国,网友都说两人互动超可爱!尤其是泳知,大家都说「泳知少女」害羞超可爱!而前一天李泳知自己的台北演唱会上,在播MV时她也上演「逃避记」,一直要阻止MV播放,到尾声要播D.O.亲吻她那幕直接躲起来不看。

另外,李泳知这两天在台湾还有另一条Love Line(?),她同为饶舌歌手的的前单恋对象兼好友Layone(来元),惊喜现身她22日台北演唱会!



▼回顾《虽没菜》李泳知搞笑谈述和Layone关系



