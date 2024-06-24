李洙赫& NCT道英时装周合照超暧昧！网喊「求婚成功」，韩媒当恋爱新闻在写

担任品牌Dolce&Gabbana全球大使的李洙赫和NCT道英，上周一同出席Dolce&Gabbana在义大利米兰时装周的2025春夏男装秀。

李洙赫IG限时动态发出和道英的亲昵照片，先是两人戴著Dolce&Gabbana同款戒指，然后是道英依偎著他，道英也转发并附上掩嘴表情符号。照片引发Instiz、Theqoo网友讨论「为什么笑得那么开心」、「情侣照片」、「求婚成功的情侣」、「美男恶魔和堕落天使」、「两个人在交往？打算结婚了吗？」、「有这么明目张胆恋爱的明星吗？」、「祝福爱情美满」……等等。



据网友说明，两人今年两度一起参加时装周，应是因此变亲近了。韩国媒体撰写相关新闻除了下标「道英依偎李洙赫」、「展现恋人姿态」之外，《10 ASIA》‎还特别补充「李洙赫1988年生，道英1996年生，两人相差8岁」，完全是恋爱新闻必备要素，让网友也笑喷。

▼韩国媒体新闻



이수혁은 1988년생, 도영은 1996년생으로 두 사람은 8살 차이 난다.



아 내용은 더 웃기네ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/x3oDeAA2aJ — 유비아 (@do0_lluvia) June 17, 2024

▼今年2月Dolce&Gabbana 时装周女装秀两人同框



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