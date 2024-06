〈Small girl〉首次合體表演在台灣！李泳知超怕D.O.都敬秀狂躲，結束後直接逃XD

21日李泳知發行新專輯,和都敬秀(EXO D.O.)合唱的〈Small girl〉因MV太過可愛蔚為話題,「李泳知的〈Small girl〉」關鍵詞連續幾天登上X流行趨勢。

*相關報導回顧:‎〈超甜♥〈Small girl〉MV一個吻,李泳知面對D.O.都敬秀害羞到逃!歌曲也富含意義〉‎



湊巧的是,李泳知和D.O.於〈Small girl〉發行隔日都在台灣開演唱會,昨(23)日李泳知驚喜擔任D.O.演唱會嘉賓,兩人合體獻唱!此表演也成為〈Small girl〉兩人首次合體的演出!

據現場流出的影片,D.O.表示兩人在台北的行程剛好對上,李泳知便提議來到自己演唱會合唱。搞笑的是,李泳知出場後便和D.O.保持「絕對安全距離」,D.O.要她靠近點、透露她拍攝MV時也是這樣,李泳知回答她還不想死。

開唱後李泳知仍死守距離,D.O.試圖靠近把她逼到角落還拍拍她肩膀,但李泳知不理就是不理。唱完後,李泳知說完謝謝就直接跑,完全復刻MV她被D.O.突襲親吻後的害羞樣貌!李泳知再次逃跑一幕又在X上被瘋傳,李泳知自己也轉發!



경수님 콘서트 게스트 참여 후기 https://t.co/M5Ja7sMbrP — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 23, 2024

無論是台灣還是韓國,網友都說兩人互動超可愛!尤其是泳知,大家都說「泳知少女」害羞超可愛!而前一天李泳知自己的台北演唱會上,在播MV時她也上演「逃避記」,一直要阻止MV播放,到尾聲要播D.O.親吻她那幕直接躲起來不看。

另外,李泳知這兩天在台灣還有另一條Love Line(?),她同為饒舌歌手的的前單戀對象兼好友Layone(來元),驚喜現身她22日台北演唱會!



▼回顧《雖沒菜》李泳知搞笑談述和Layone關係



