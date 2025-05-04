《Biong Biong地球娱乐室3》四姐妹硬拗「拍手」也是一种运动！大家觉得呢？是运动 VS 才不是XD

各位～请问拍手也是一种运动吗！？在四姐妹（李恩智、MIMI、李泳知、安俞真）还有SEVENTEEN心中，「拍手」当然是一种运动，为什么这么说呢～～～。

《Biong Biong地球娱乐室》第三季第2集游戏环节依旧热烈，这次罗PD出题「初声游戏」让四位成员们猜，以「运动」为主要方向，答出来的单词不能偏离这个类型太远，同时也考验著她们硬拗的功力...。

▼第2集：四姐妹硬拗拍手也是一种运动！（片源：friDay影音）



前面答案「排球」、「棒球」、「篮球」等答案都相当顺利，结果安俞真看到「初声题目」后，大声回答「拍手（박수）」引发全场大笑，但李恩智一秒都没迟疑的出面辩护：



李恩智：「怎么了？运动时要拍手啊！拍手！」

李泳知：「拍手也是一种运动啊～，我是说认真的。」

MIMI：「你不知道这个动作吗？」学公园长辈前后拍手。





罗PD问：「那我请问...常拍手的话，身体哪个部位会...」

安俞真：「血液循环会变好。」

李恩智：「横膈膜会打开。」

李泳知：「连耳蜗都会一震一震的。」

李恩智：「长辈们也常做拍手操啊。」继续学山泉附近的长辈前后拍手。



罗PD：「那我先算你们答对吧！」结果被说服了XD



▼ 还有 SEVENTEEN 的名曲〈CLAP〉（拍手）加持，这个答案又合理多了～。



看完解释，大家觉得拍手是不是运动的一种呢？（身为台湾人，我真的经常看到长辈公园散步时这么做，拍手也是运动的一种啊！＋1）

▼第1集：李泳知没听过「前男友多士」暴怒吐槽片段太爆笑！逢星期六深夜於「Viu」上线。



▼第2集：猜歌环节也有出现SEVENTEEN的题目喔！泳知一直没跳到killing part快气死！XD（片源：friDay影音）



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