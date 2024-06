超甜♥〈Small girl〉MV一個吻，李泳知面對D.O.都敬秀害羞到逃！歌曲也富含意義

饒舌歌手李泳知昨(22)日發行首張迷你專輯《16 Fantasy》,和都敬秀(EXO D.O.)合唱〈Small girl〉MV也在昨日公開,公開後瞬間成為話題!

「Boy, I got a small girl fantasy/Baby, would you still love me?/Though I got a big laugh, big voice/& big personality/Would you guarantee ?……」〈Small girl〉歌詞由李泳知一手創作,大部分為英語,寫道一個高大的女孩幻想成為嬌小女孩,擔心自己不僅長得高大,聲音大個性也大喇喇,會不受喜愛。



「You keep asking me/Do I really suit you?/Do I really look good?/Girl, I don’t understand you/All you have to do is/Smiling at me/Like there’s no one to interrupt us……」D.O.的Part則在回應李泳知的擔憂,告訴李泳知:我已經屬於你了,只要對著我笑就好了。



MV貼合歌詞,李泳知是幻想成為「小女孩」的「大女孩」,即便被D.O.關心、注意,還是會擔心自己是不是不夠好、對方是不是喜歡小女孩。當自己的不安達到了最高點、變成了超高大女孩,最終還是D.O.出現弭平了一切。



最後一幕李泳知和D.O.一同看海,D.O.出奇不意吻了李泳知,李泳知害羞到甩掉D.O.手逃跑──兩人這一幕不曉得是即興還是編好的劇情,但已讓網友心動到不行,看過MV的網友無不稱讚好可愛、好心動,對於MV想傳達的意旨也深受動容。



李泳知此張專輯《16 Fantasy》想說的是「雖然不太會看人臉色,但仍像比任何人還勇敢的16歲」,沒有對〈Small Girl〉多做介紹,但MV在YouTube說明欄寫了一行字:尊敬所有形式的愛。



YouTube底下許多網友長篇敘述自己對MV的解讀或是心得,除了以李泳知的角度說明「無論怎麼樣的女孩,還是會有那麼一個男孩關愛自己」,也有人以D.O.的角度表示,「比較矮小的男人也會和高大的女人一樣擁有壓力,感受到為了帥成為帥氣的男人付出多少努力」。

另外,李泳知不曉得是不是太害羞,拿了自己X頭的「俊表泳知」(cos《花樣男子》具俊表)貼撇清:「MV裡的女子不是我,我長這樣。」令人莞爾。



뮤비 속 여자는 제가 아닙니다

저는 이렇게 생겼습니다 pic.twitter.com/4RKHPhQwCR — 이영지 (@dokgodieinsaeng) June 21, 2024

▼前一日公開的live版〈Small Girl〉也有糖!網友都說李泳知不敢正面看都敬秀XD



